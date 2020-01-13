Diyabet ve aşk

41 yaşındayım. İki yıldır şeker hastasıyım. Kan şekeri düzeylerim iyi gidiyor. Şeker hastalarının cinsel hayatı biter diyorlar, doğru mu? Ne yapayım?

Diyabeti iyi kontrol edilen kişiler, sorun yaşamaz. Ayrıca diyabetin uzun süreli kontrolsüz olduğu erkeklerde yüksek şeker sinirlerde hasara yol açarak, cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir.

Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevini bozabilir. Böyle bir durumda yapmanız gereken, doktorunuza başvurmaktır. Size en doğru bilgiyi kendi doktorunuz verir.



32 yaşındayım. Cinsel organım sola doğru çok eğik. İdrar yaparken zorlanıyorum.

Bir de ilişkiye rahat giremiyorum. Gençliğimde sık sık kendi kendimi tatmin ederdim. İlgisi olabilir mi?

TARİF ettiğin bozukluk Peyronie dediğimiz bir hastalıkta görülebilir.

Daha çok romatizmal bir hastalıktır.

Mutlaka üroloji uzmanı görsün.

Romatizmal açıdan daha sonra iç hastalıkları da tetkik eder. Şikayetin geçmişteki uygulamalarınla ilgili gibi durmuyor. Bu hastalık ilaç ya da ameliyatla tedavi edilir. Utanma. Geç kalma.



Eşim iki ay önce doğum yaptı. Bu süre içinde ilişkiye girmedik. Geçtiğimiz ay doğum yaptı. İlişkiye için daha ne kadar beklemeliyiz?

CİNSEL ilişkiye doğumu izleyen altıncı haftadan sonra başlayabilirsiniz.

İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir.

Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur.

Kayganlaştırıcı jel kullanımı İlişkiyi kolaylaştırabilir. Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin.



İdrarımda koyulaşma, yanma oldu. Kasıklarım çok ağrıdı. Acile gittik. İdrar tahlili yaptılar. "Hematüri var" dediler. Bu ne demek?

İDRARDA kan hücreleri (eritrosit, alyuvar) bulunmasına Hematüri deriz.

Çıplak gözle bakıldığında normal görülen idrarın rengi koyulaşabilir. Ama çıplak gözle bakınca kanama olduğu anlaşılmayabilir. Mikroskop altındaki tahlilinde fazla sayıda kırmızı kan hücresi bulunmasına Mikroskopik Hematüri denir. Makroskopik Hematüride ise idrarda çıplak gözle görülecek kadar belirgin kanama vardır ve idrar çay ya da kola rengindedir.



57 yaşındaki eşim bir senedir aşkta isteksiz. Bunun bir çaresi var mı?

CİNSEL isteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla ve kaygımızla ilgilidir.

Cinsel istek, güven hissi tamamlandıktan sonra gündeme gelen bir dürtüdür. Yine kadınlarda menopoz, erkeklerde ise andropoz gibi durumlar isteksizliğe yol açabilir. Bu nedenle eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.



Cinsel organımda idrar yaparken ağrı ve akıntı vardı. Test yaptılar. Trikomonas çıktı. İlaç verdiler. Bu nasıl bir hastalıktır. Eşimle sıkıntı yaratır mı?

EVET. Hem senin için hem eşin için sıkıntı yaratabilir. Trichomonas vaginalis dediğimiz canlı, Trikomoniyazis'e neden olan mikroskopik bir parazittir.

Cinsel açıdan aktif genç kadınlarda sık görülür. Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Tedavisi mevcuttur.