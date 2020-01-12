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Eşim son iki aydır her ilişkide ağrısı olduğunu söylüyor. Ne kadar dikkat etsem de ağrı tekrarlıyor. "Kadın hastalıkları doktoruna git" diyorum. Gitmiyor. Başka çaresi var mı?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının eşinizi muayene etmesi şarttır.

Kadınların neredeyse yarısı ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir.

Sonradan oluşan ağrılar ise kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiği cerrahi işlemlerden kaynaklabilir. Doktor kontrolü şart.

32 yaşında bayanım. Üç yıllık evliyim. Altı aydır eşime karşı istek duyamaz oldum. Menopoza mı giriyorum acaba?

CİNSEL isteksizliğin en sık rastlanan nedeni psikolojiktir. Çeşitli sebeplerle isteksizlik başlayabilir. Bu anlattıklarınla direk menopoz durumu aklımıza gelmez. Bununla beraber kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojenin yanında testosteron da cinsel haya için önemlidir.

Testosteronun normal seviyelerde olması kadınların ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir.

Eşim ilişki sırasında geğiriyor. Ben askerdeyken bile böyle geğiren biri yoktu. Daha beş aylık evliyiz. Böyle ömür geçer mi? Bana yardım edin...

EVLİLİK zorluklara karşı birlikte baş etmek demektir. Hemen sorun nasıl çözülür diye düşünün. Geğirme üst sindirim sisteminde yani yemek borusu ve midede fazla biriken gazın ağız yoluyla çıkartılmasıdır.

Gaz birikmezse geğirme olmaz. İç hastalıkları uzmanına muayeneye götür. Eşin ilişki öncesi kuru fasulye, mercimek ve turp tüketmesin.

56 yaşındayım. Bugüne kadar ilişkimde sıkıntım olmadı. Ancak yaş malum. Güçlenmek için ne yemeliyim?

FEDAKAR biri olduğunuz ortada. Eşinizin ani istekleri için bile hazırlıklı olma isteğinizde tedbirli biri olduğunuzu gösteriyor.

İlişki tek kişilik bir uygulama değil.

Sizin için de oldukça önemli bir yaşam parçasıdır. İncir bu konuda önerebileceğim bir yiyecektir.

Hem tazesi hem kurusu cinsel isteği ve performansı olumlu etkiler.

71 yıllık evliyiz. Daha kuvvetli olmak istiyorum. Ne yemeliyim?

ÖNCE gerilme. Avokado istek ve destek arttırıcı bir meyve kabul edilir. Yüksek oranda potasyum ve C vitamini içerir, afrodizyak etki yaratarak cinsel isteği arttırır. Aşırı tüketmek sakıncalıdır.

Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç tedavisi alıyor. Cinsel hayatımız eskisi gibi değil. Doktordan utanıyoruz. Ne yapalım?

CİNSEL hayat için öneri istenmesi doğal bir durumdur.

Ayıp bir yanı yoktur. Doktorunuzla mutlaka görüşün. Uygun ve düzenli egzersizler, hareketler ilişki sırasında olası riskleri azaltır. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı ilişki için uygun zaman olabilir. Doktorunuzun önerdiği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.