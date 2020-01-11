Mutluluğun tarifi

39 yaşındayım. Erken boşalma sorunum var. Eşimle aramız bozuldu. İlaç kullandım fayda etmedi. Bitkileri severim. Bir tarifiniz olur mu?

OLUR. Ama önce eşinle duygusal durumunu düzelt. Bedensel durum daha kolay düzelir. İlişki tek kişilik bir tedavi değildir. Erken boşalma için etkili bitkilerden biri, kuşkonmaz köküdür. 20 gram (yaklaşık iki yemek kaşığı) kuşkonmaz kökünü bir su bardağı sütün içine koyup kaynat.

Sonra sütü süz. Günde iki defa iç.

İki hafta kullan. Sonucu bana ilet.

İlişki sırasında erkeklik organımda yırtılma ve kanama oldu. Sonra kendiliğinden iyileşti. Bu durum, cinsel hayatımı etkiler mi? Ne yapmalıyım?

ŞİDDETLİ, hızlı ilişki süreçlerinde cilt tahrişi olabilir. Buna bağlı kanamalar görülebilir. Ayrıca cilt hastalıklarına bağlı olarak da kanama kolaylaşabilir. Cilt hastalıkları uzmanına başvurun. Cilt yaralanmalarında sarı kantaron ve zeytinyağı karışımları kullanılabilir.

7.5 aydır evliyim. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Hep bir bahane sunuyor. Ne olmuş olabilir?

PANİK yok. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir.

Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayenesi gerekebilir.

17 yaşındayım. Dedem prostat kanseri olmuş. Ailede erkekler kontrol edilsin dediklerini duydum. Bu hastalık nedir?

PROSTAT, erkeklerde olan bir salgı bezi organıdır. Meni içeriğine katkıda bulunur. Prostat kanseri ise Batı ülkelerinde erkeklerde en sık tanı konan organ kanseridir. Bu nedenle erkekler prostat sağlığına dikkat etmelidir. Önce prostat değerlendirmesi için USG çektir.

Üroloji doktoruna ilet. Gerekirse ek takip planı yapar.

41 yaşındayım. Hanımla haftada 1-2 kez ilişkiye girebiliyoruz. Sayıya takıldım. Yaşım genç. Neden böyle oluyor?

CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok. Unutmayın cinsellik sadece cinsel organların ilişkisi değildir. Eşlerin birbirine dokunarak sevişerek mutluluğa ulaşması demektir.

Cinsel birlikteliğin azalması ise ilişkiyi zedeleyebilir.

Bana geçtiğimiz yıl varikosel teşhisi kondu. Şimdi spermlerim şeffaf geliyor. Hastalığımla ilgisi olabilir mi?

VARİKOSEL için tedavi olman gerekir. Gelen sıvı da sperm bile olmayabilir. Bu nedenle gecikmemelisin.

İnfertilite dediğimiz kısırlık riskin olabilir.

Üroloji uzmanına muayene ol. Testis Usg, Spermiyogram başta olmak üzere testler planlanmalı ve tekrardan yapılmalı...