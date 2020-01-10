Mutlu değilim
ÖNCE üroloji uzmanına git.
Kan tahlilleri derken neler yapıldı anlamadık. Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri üroloji uzmanı ister. Gerekirse iç hastalıkları, psikiyatri devreye girebilir. Eşinle günlük hayatındaki uyumun, uyumsuzluğunda bunda payı olabilir.
Tespit yapıp tedbir al. Ayrıca eşinle cinsel hayatınızla ilgili durumunuzu paylaşıp konuşun. Bu sıkıntıyı birlikte nasıl aşarsınız diye birlikte düşünün.
Benim eşim iri. İlişkide karnım ağrıyor. Hele safra kese ameliyatından sonra eskisi gibi hiç değilim. Ağrım çok. Hemen bitsin diye bakıyorum. Safra kese ameliyatı ile ilgisi var mı?
BU anlattığınız derin ağrı diye tarif edilir. Endometriosis hastalığı, batın içi yapışıklıklar (Sezaryen, apandisit, barsak veya mesane ameliyatları sonrası), Batın içi kitleler, tümörler, apseler enfeksiyonlar (Rahim, tüp ve yumurtalıklarda), miyomlar, yumurtalık kistleri, bağırsak ve mesane problemleri, rahim tersliği hallerinde bu tip ağrılar olabilir. Safra kesesi ameliyatından ziyade batın içi yapışıklık ve ağrı yapan diğer ihtimalleri araştırın. iç hastalıkları ve kadın hastalıkları uzmanına başvurun. Sakınma tedavisi olarak durumu eşinize anlatın. İlişkideki pozisyonunuzu değiştirin.
Nafiz Bey, eşimle ilişkimiz ortalama 8 dakika sürüyor. Ben rahatlıyorum ama eşim memnun değil. Moralim bozuk. Erken boşalma mıdır bu?
ANLATTIKLARINA göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok.
Ancak eşin bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde rahatlayamıyor.
Ancak cinsel ilişkide zevk alma durumu cetvelle, dakikayla ölçülmez.
Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun. Ruhunu da okşayın. Ancak eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir.
Gelin adayı şeker hastası. Günde 3-4 tane insülin iğnesi yapıyor. Oğlumun bu kızla evlenmesinde sakınca var mı?
ŞEKER hastalığı evlenmeye engel olan bir hastalık değildir.
Şeker hastalığı tüm dünyada bir hastalıktan ziyade bir yaşam şekli olarak tanımlanır. Sağlıklı ve düzenli yemek yemenin şart olduğu bir durumdur. Çocuk mevzusuna gelince; erkek ve dişinin üreme organları ve hücrelerinin sağlıklı çalışması gerekir.
Kaldı ki hem kadın hem erkek sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olamayabilirler.
Yani garanti yok. Ayrıca karşılıklı seven, sayan, fedakarlık, sabır, şükür, gayret gösteren eşler, her şartta mutlu olurlar.
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