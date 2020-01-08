Yakında evleneceğim

62 yaşındayım. İlk kez evleneceğim. İçime kapalı biriyim. Müstakbel eşim 54 yaşında ve tansiyon hastası. Gerdekte başımıza iş açar mı?

CİNSEL ilişki bedenin farklılaştığı bir süreçtir. Tansiyon, kalp atış hızı ve ısısı değişir. Yaş ilerledikçe hormonların etkinliği değişir.

Var olan hastalıklar ve kullanılan ilaçlar, özel bir anı kötü bir hatıraya çevirebilir. Siz üroloji, eşiniz de kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Riskleriniz ve size özel tavsiyeleriniz netleşsin.

63 yaşımdayım. Her şey gençlik gibi olmaz tabi ama bizim de canımız var! Hanımla beraber olunca 20 gün kendimize gelemiyoruz. Vitamin de alsam nafile. Zeytin iyi gelir mi?

RUH bedene uygun yaşamalı. Yoksa başın dertten kurtulmaz. Öncelikle aceleci ve heyecanlı davranma.

Panik yapma. Yoksa beden durduk yerde hemen yorulur. Enerjiyi bitirir.

Kalan enerjiyle amaçlarına ulaşmak istediğinde çok yorulursun. Tok karınla aktivite yapma. Ayrıca mutlaka ekg çektir. Bazen kalp damar tıkanıklığının ilk bulgusu ilişkide yorulmak ve düşük performans olabilir. Zeytin genel olarak harika bir besin kaynağıdır.

Mutlaka düzenli tüket. Avuç avuç değil.

Az az sık sık. İç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayenesi sonrası tekrar yaz.

49 yaşındayım. Geçenlerde ilişki sırasında başımın arkasında bir ağrı oldu. Doktor bir ilaç verdi. Bir iki kere kullandım geçti. Aklıma takıldı acaba bu ağrı tekrar eder mi?

ORGAZM sırasında kalp atışı değişir. Kafatası genişlemediğinden, kafatası iç dolaşımı artınca baş ağrısı olabilir. Böyle bir durumda bize gelen hastalarımızı hipertansiyon, kan şeker düşüklüğü ve stres nedeniyle muayeneden geçiririz. Kan şekeri başta olmak üzere bazı kan testlerini isteriz.

Boyun fıtığı da dahil olmak üzere ihtimalleri gözden geçirmek gerekir.

Prostatım büyüyünce hanımla sıkıntılar başladı. Kabak çekirdeği ye dediler. Her gün iki avuç yiyorum ama hala tık yok. Ne yapsam?

BENCE üroloji ve iç hastalıkları uzmanı takibine gir. Tahlillere göre ilaç tedavileri al. Sadece prostat büyümesi olmayabilir. Damar tıkanıklığı, şeker düşüklüğü ve tiroit hormonu hastalıkları başta olmak üzere diğer ihtimalleri de gözden geçirmek gerekir. Sadece kabak çekirdeği yiyerek çare arama.

Bir yıldır evliyim. Başlamadan bitiyorum. Hanıma da yüzüm yok. Arkadaşım, 'Erken boşalma' dedi. Ne yapmalıyım hiç bilmiyorum?

DİŞİ ve erkek cinsel organının birleşmesinden hemen sonra meydana gelen duruma erken boşalma diyoruz.

Kadınlarda orgazm, cinsel organların birleşmesinden 12-14 dakika sonra olmaktadır. Kadınların yaklaşık yüzde 10'u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır. Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi içinde cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir. İç hastalıkları, üroloji psikolog ve psikiyatrist desteği gerekebilir.