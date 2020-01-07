Çocuğumuz olmuyor
PROLAKTİN bir hormondur.
Beyinde hipofiz bezi denilen yerden üretilir. Hipofiz bezinden salgılanan prolaktin hormonunun aşırı salgılanmasına tıp dilinde "hiperprolaktinemi" denir. Bu yükseklik her zaman hastalık anlamı taşımaz. Gebelik, stres, aşırı proteinli beslenme ve egzersiz prolaktin düzeyini artırabilir. Araştırma için film çekilsin. Çok fazla hayvani gıdalarla beslenme. Kullandığın ilaçlar hakkında doktoruna bilgi ver.
24 yaşındayım, askerden yeni geldim.
Dört haftadır cinsel organımda yanma ve karıncalanma oluyor. Kendi kendime tam rahatlayamıyorum. İdrarım da ağrılı oluyor. Dereotu kaynatsam iyi gelir mi?
DEREOTUNU kenara koy.
Hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına hemen git. Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Cinsel organlar, onların bölgesinde garip bir his ve orgazm olamama tarifin önemli şikayetlerdir.
Bel fıtıkları bile bu şikayetlere neden olabilir. Üroloji, nöroloji ve fizik tedavi uzmanı muayenesine ihtiyaç duyulabilir. Şikayetlerin önemli.
Gecikirsen gittikçe artar.
Erken boşalma sorunum var. Ne yapmalıyım? Ne önerirsiniz?
HUZURSUZLUK, güvensizlik ve yorgunluk ilişki isteğini azaltır.
Eşinin olumsuz tavrı ve kibri ise başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Sen bunları halletmeye başla. Testosteron, prolaktin ve TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir.
5 aylık evliyim. Konuşacak kimsem yok. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Öpüyor, seviyor ama sıra o işe gelince bir şey olmuyor. Sordum, kızdı. Ne olmuş olabilir? Lütfen yardım edin.
PANİK yok. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayenesi gerekebilir. Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog ve psikiyatrist muayenesi uygun olur. Sen de kendini sıkma. Sabır, gayret.
İki senelik evliyim. Beş aylık bebeğim var. Gebe kaldığımdan beri cinsel ilişki isteğim neredeyse kalmadı. Çocuğumu emziriyorum. Bununla ilgisi var mı?
SIK karşılaşılan bir şikayetiniz var.
Cinsel isteksizlik diye tarif edilir.
Cinsel ilişkiye girme isteği özellikle gebelik ve annelik sürecinde azalabilir. "Anneyim ayıp değil mi?" sorusu akılda yankılanabilir. Anneliğe ait sorumluluklar, yorgunluklar ve stresler cinsel ilişki isteğini geri plana atabilir. Hatta eşiniz de yine aynı nedenlerle size cinsel anlamda talepte bulunmayabilir. Eşinizle bu konuyu paylaşın. Gerekirse kadın hastalıkları ve iç hastalıkları uzmanından destek alın.
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