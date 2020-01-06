Sorunum damadım

58 yaşındayım. Kızım dört aylık evli. Damat yemekten sonra hemen uyuyormuş. Kızım "Çocuk olsun mu?" diye soruyormuş. "Sonra bakarız" diyormuş. Ben bu damada ne yapayım?

YEMEKTEN sonra uykusu artan, şişman ve çocuk yapma hevesi olmayan genç erkeklerde çeşitli hastalık ihtimalleri olabilir. Şeker düşüklüğü, tiroit hastalıkları, burun tıkanıklığı ve akciğer hastalıkları söz konusu olabilir. Bütün bunlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir.

Mutlaka doktora başvurmalı.

Dört aydır evliyim. İlişkide sürekli ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye susuyorum. Apandisitten ameliyat olmuştum. Bununla ilgisi olabilir mi?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşanabilir.

Sonradan oluşan ağrılar, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklabilir. Muayene sonrası sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.

55 yaşındayım. İki aydır ilişkide sertleşme sıkıntısı yaşamaya başladım. Ne yaptıysam tık yok. Andropoz oldun deyip gülüyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi? Bana yardım edin...

PANİK yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. Tiroit yetmezliği, prolaktin ve tiroit hormon fazlalığında da sertleşememe hali oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır. FSH, LH, testosteron, prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.

Eşimin karaciğerinde kanser çıktı. Tedavi görüyor. İşi de bıraktı. Sürekli evde ve hep ilişkiye girmek istiyor. Ben de menopozdayım. Bize ne önerirsiniz?

ÖNCELİKLE erişkin bireylerin cinsel ilişki isteği doğal bir durumdur. Bu nedenle eşindeki bu istek; yaşama isteği ve kendine güvenin olumlu işaretidir. Takip eden doktorlarından bedensel performansı ile ilgili bilgi alman uygun olur.

19 yaşındayım. Yakında evleneceğim. Arkadaşlarım korunmaktan bahsetti. Kimden korunmam gerek?

CİNSEL ilişki, kadın ve erkeğin bir araya gelmesiyle yaşanır. İlişki sonrasında kadın ve erkeğin üreme hücreleri kadın üreme organında olgunlaşır. Sonrasında da çocuk olur.

Eşler ilişki sonrasında çocuk sahibi olma ihtimallerini kontrol etmek için çeşitli uygulamalara başvurur.

Buna korumalı cinsel ilişki denir.

Eşinle aldığınız karara göre cinsel ilişki öncesinde doğum kontrol yöntemlerine başvurabilirsiniz.

Altı aylık evliyiz. Eşim cinsel açıdan rahatlayamadığını söylüyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Bize bir yol gösterin.

EŞLERİN, ilişki öncesi ve sırasında bedensel olarak keyif alması gerekir. Birliktelik sonucu mutlu ve yorgun bir haliniz varsa orgazm oldunuz demektir. İlişkiden önce daha uzun süre birbirinize vakit ayırarak haz duyma durumunuzu hazırlayın. Sorunlarınızı konuşun.