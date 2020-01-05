Akşamı zor ediyorum

Yeni evlendik. Çok heyecanlıyız. Akşamı zor bekliyorum. Beraber olunca da hemen bitiyorum. Normal mi?

ANLATTIKLARIN hastalık değil.

Yeni evliliklerde cinsel aktiviteyle tanışanların sık yaşadığı bir durum bu... İlişki tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz.

Daha sakin ve paniksiz ilişkiye girebileceksiniz. Erken boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Psikolog desteği gerekir. İç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur.

41 yaşındayım. Eşimle haftada bir ya da iki kez ilişkiye girebiliyoruz. Huzursuzum. Neden böyle oluyor?

CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok. İki kişinin isteği, beklentisi, bedensel ve ruhsal halleri, ortamın uygunluğu gibi birçok durum cinsel ilişkiye girme isteğini belirler. Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok. Unutmayın cinsellik, sadece cinsel organların ilişkisi değildir.

Ruhun paylaşılması demektir.

Tansiyonum yükselince doktora gittim. Dilaltı verdiler geçti. İlaç kullanmaya başladım. Bu kez de cinsel hayatımda sıkıntı başladı. Tansiyondan mıdır?

YENİ başlayan hipertansiyon hastalığı bu etkiyi yapmaz. Ancak yeni başlanan ilaç yan etki göstermiş gibi duruyor. Hemen doktoruna git.

Bu ilacı kesip yeni ilaca başlasın.

Erkekliğin gitmediyse de sekteye uğramış. Panik yok. Tedbir var.

21 yaşında bir kadınım. Günün birinde evleneceğim. Ama tanımadığım bir erkekle nasıl uyuyabilirim? Korkuyorum.

ÖNCELİKLE sakin ol. Evlilik tanışır tanışmaz yapılan bir uygulama değil. Görüşme, söz, nişan süreçleri var. Evlilik sonra.

Zaten güvenemeyeceğin bir damat adayıyla da evlenme. Bu durum için etrafından, psikologdan mutlaka destek al. Panik olacak durum yok.

Altı yıllık evliyim. Dört tane de çocuğumuz var. Eşim komşulardan duymuş. "Tüp bağlatalım" dedi. Bir zararı var mı? Nasıl oluyor bu?

Bu uygulama, kadında yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra kadınların artık gebe kalması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde ve adet düzeninde herhangi bir değişiklik meydana getirmez.

Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz.

Menopoza girdim gerginim. Kemiklerim erirse çabuk kırılır mı? Arkadaşlarım "Kalsiyum al" dedi. Hangi ilacı içeyim?

MENOPOZA girme düşüncesi sizin paniklemenize sebep olmuş.

Menopoz doğal bir durumdur. Bir hastalık değildir. Gerilim de yapar.

Kemik erimesi ihtimali vardır. Bunun için düzenli beslenin. Süt ürünleri, maydanoz ve keçiboynuzu kalsiyum kaynağıdır. Ancak yaklaşık 2 katı kadar magnezyuma da ihtiyaç vardır.

Kuruyemişler, yeşil sebze meyveler, özellikle kabak çekirdeği tüketin.