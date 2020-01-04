57 yaşında mutluluk
Kuruluk nedeniyle ağrı sorunu yaşıyorum. Eşim de ben de bu durumdan çok mağduruz. Neden olur?
AZALMIŞ östrojen, vajinal dokunun incelmesine ve zayıflamasına neden olur. Vajinal kuruluk genellikle menopoz döneminde sorun yaratmaya başlar.
Bu da cinsel ilişkiyi ağrılı hale getirir. Bu durum her yaştaki kadını olumsuz etkileyebilir. Bazı kadınlarda daha az olan cinsel dürtüler de vajinal kuruluk sebebi olabilirler.
Bir ay önce evlendik. Balayında eşimle ilişkiye girdik. Boşaldıktan 5 dakika sonra benim cinsel organım kızardı.
Nefesim daraldı. Acile kaldırdılar. Ambulansta alerji iğnesi yaptılar. Bu durumu doktora anlatamadım. Sizce sorun ne?
EŞİNİZİN spermlerine karşı alerjiniz olmuş olabilir. Bu durumda vajina bölgenizde şiddetli kaşıntı, kızarıklık ve şişme olabilir. Ayrıca ciltte döküntü, şişme, nefes alamama, bayılma ve tansiyon düşme gibi ciddi reaksiyonlar bile ortaya çıkabilir.
Bence test yaptırın.
Bu durum kısırlığa bile neden olabilir.
25 yaşındayım. Altı ay önce meme muayenesi oldum. Doktorum "fibrokistik meme" dedi. Kansere dönüşür mü?
SANILANIN tersine fibrokistik değişiklikler meme kanseri gelişmesinde bir risk oluşturmaz.
Fakat meme kanseri teşhisi konmasını güçleştirebilir ve kanser bulguları ile karışabilir.
51 yaşında şeker hastasıyım. Menopozdayım. Eşim ısrar etse de cinsel isteksizlik yaşıyorum. Nedenini bilemiyorum. Benim yüzümden eşimin de hayatı daha sıkıcı oluyor. Ne yapmamı önerirsiniz?
BİR kere şu bunalımdan kurtul.
Hem menopoz hem de şeker hastalığına bağlı cinsel istekte değişiklikler olur. Cinsel ilişki sırasında cinsel organ kuruması ve buna bağlı acı çekme korkusu da eklenince mevcut halin normal. Şeker hastalığını düzene koyup, nöropati var mı bakıp tedavi verelim. Ayrıca bir kez kadın hastalıkları uzmanından destek almanız uygun olur.
21 yaşındayım. Memelerin arkadaşlarımınkinden küçük. Bu beni huzursuz ediyor. İlaçla sorunum çözülür mü?
ÖNCELİKLE bu sorununun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir farklılık mı olduğunu anlamamız lazım. Östrojen ve tiroit fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptırmalısın. Östrojen eksikliği memelerde küçülme, vajinada kuruluk, cinsel ilişki esnasında ağrı, ciltte kırışıklık, saç dökülmesi, cinsel isteksizlik ve cinsel ilişkiden zevk almama sonuçlarını doğurur.
Östrojen eksikliği olursa kadın erken menopoza girebilir. Herhangi bir ilaç alma. Önce tanı sonra tedavi.
63 yaşındayım. Hiçbir sorunum yok. İstekliyim. Sertleşme sıkıntım da yok.
Saçlar beyaz ama alıştık artık. Andropoz bu yaşta görülür mü? Önlem alayım mı?
İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Andropoz, genellikle 60 yaşından sonra başlayabilir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Önce kan tahlilleri çıksın.
Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur. Boy kısalmaya başlar ve sıkıntılı ruh hali artar.
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