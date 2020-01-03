İlişkide süre sorunu

Eşimle ilişkimiz ortalama 8 dakika sürüyor. Ben rahatlıyorum ama eşim memnun değil. Moralim bozuk. Erken boşalma mıdır bu?

ANLATTIKLARINA göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok.

Ancak eşin bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde rahatlayamıyor.

Ancak cinsel ilişkide zevk alma durumu cetvelle, dakikayla ölçülmez.

Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevmedokunma dönemini daha uzun tutun. Ruhunu da okşayın. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir.

41 yaşındayım. Erken boşalma ve sertleşememe sorunum var. Eşimle mutlu değilim. Kafaya da çok takıyorum. Doktora gittim ama kan tahlillerim normal. Ne yapmalıyım?

ÖNCE üroloji uzmanına git.

Kan tahlilleri derken neler yapıldı anlamadık. Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri üroloji uzmanı ister. Gerekirse iç hastalıkları, psikiyatri devreye girebilir. Eşinle günlük hayatındaki uyumun, uyumsuzluğunda bunda payı olabilir.

Tespit yapıp tedbir al. Ayrıca eşinle cinsel hayatınızla ilgili durumunuzu paylaşıp konuşun. Bu sıkıntıyı birlikte nasıl aşarsınız diye birlikte düşünün.

Oğlumu evlendirmek istediğim kız şeker hastası. Günde 3-4 tane insülin iğnesi yapıyor. Bu kızla evlenmesinde sakınca var mı? Evlendikten sonra çocukları olur mu, mutlu olurlar mı? Bu konuda sizin görüşleriniz nelerdir?

ŞEKER hastalığı evlenmeye engel olan bir hastalık değildir.

Şeker hastalığı tüm dünyada bir hastalıktan ziyade bir yaşam şekli olarak tanımlanır. Sağlıklı ve düzenli yemek yemenin şart olduğu bir durumdur. Yani oğlun da mecburen sağlıklı Beslenecek. Bu da seni sevindirir. Çocuk mevzusuna gelince; erkek ve dişinin üreme organları ve hücrelerinin sağlıklı çalışması gerekir.

Kaldı ki hem kadın hem erkek sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olamayabilirler.

Yani garanti yok. Ayrıca karşılıklı seven, sayan, fedakarlık, sabır, şükür, gayret gösteren eşler, her şartta mutlu olurlar.

37 yaşında bir bayanım. 7 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Eşimde sıkıldı. Ne bahane bulacağımı şaşırdım. Doktora gittim galiba tam anlatamadım.

Erkek hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış. Herhalde karıştırdı. Eşim zannetti. Yardım eder misiniz?

MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir.

Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur.

Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar.

Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. İç Hastalıkları uzmanının takibinde kalın.

4 aydır evlyiz. Birlikte olamıyoruz. Korkuyorum. Hangi doktora gidelim?

BUNUN adı vajinismus. Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkansız olacağından korkulur. Eşinle birlikte bu korkunu paylaş. Psikolog ve doğum uzmanından yardım al.