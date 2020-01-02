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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 02 Ocak 2020, Perşembe

Prostat korkusu

Gece sık idrara çıkıyorum. Tuvaletten sonra mutlaka iç çamaşırım ıslanıyor.
İdrarımda çatallaşma var. Daha 55 yaşındayım. Prostat mı oldum?
PROSTAT sende zaten vardı. Ama belki büyüdü, belki başka bir hastalık haline geldi. Prostat bir organın ismidir. Prostat bezi erkeklerde dış idrar yolunu saran küçük bir bezdir.
Büyüdükçe dış idrar yolunu baskılar.
İdrar akışı yavaşlar. İdrar kesesinde artık idrar kalır. Böbrek taşları oluşabilir. İdrar yolu enfeksiyonu gelişir. Doktora görün ihmal etme.

Dört yıldır evliyim. Erken boşalma sorunum var. Geciktirici jel varmış ama doktor önermedi. Ne yapayım?
CİNSEL ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İş ile ilgili olumsuzluklar, huzursuzluklar ve yorgunluklar cinsel isteğini azaltır. Stres-depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur.
Sen bunları halletmeye başla.
Ayrıca testosteron, prolaktin ve TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir.

Askerden yeni geldim. Bizimkiler evlen diyor. Ancak benim cinsel organım küçük. Moralim çok bozuk...
CİNSEL ilişkiden keyif alıp almamak, cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Uzunu kısası olmaz.
Önce üroloji uzmanı seni görsün.
Genel muayenen olsun. Arkadaş masallarına bakıp sıkıntıya girme.
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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Prostat korkusu
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