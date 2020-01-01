Hanımla küstük

56 yaşındayım. Tansiyonum var. Altı aydır hanımla hiçbir şey yapamadık. O da bana küstü. Hap kullanıp yapan arkadaşlar var. Ben de kullansam mı?

AYIPTAN ziyade senin için riskli olabilir. Bazı kalp ilaçları kullanılırken bahsettiğin ilaçları kullanmak zarar verebilir. Bunun için doktorunla kullandığın ilaçları gözden geçirmelisin.

Ayrıca anlattığın duruma neden olabilecek birçok hastalık da var. Bunlara da bakalım. Ayrıca bazı kalp ve tansiyon ilaçları da yan etki olarak cinsel isteksizlik, erken boşalma veya sertleşme sorunu yapabilir.

EŞİM SÜREKLİ İSTEKSiZ

Benim yaşım 54, eşim ise 57 yaşında. İki yıldır eşimde sürekli bir cinsel isteksizlik söz konusu. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur?

TABİ ki çaresi olabilir. Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik moralimizle, huzurumuzla ve kaygımızla oldukça ilgili bir durumdur. Cinsel istek güven hissi tamamlandıktan ve besine ulaşma kaygısı kalktıktan sonra gündeme gelen bir dürtüdür.

Kişilerin günlük hayatındaki, borç, iş güvencesi, hastalık ve hali kaygıları varsa cinsel istek ortaya çıkmayabilir.

Eşlerin birbirleri ile ilgili beklentileri, istekleri, saygıları ve sevgileri de önemli bir belirleyicidir. Cinsel ilişkiye girebilmek için sakin ve güvenli bir mekan yoksa istek gelişmesi güç olabilir.

Kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, her iki cinste de tiroit çalışmasındaki bozukluklar cinsel isteksizliğe neden olabilir. Eşinizle bu ihtimalleri gözden geçirin.

Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç tedavisi alıyor. Cinsel hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi bilmiyoruz. Krizden önce doyumlu bir ilişki yaşıyorduk. Doktora söylemeye çekiniyoruz. Ne yapalım?

CİNSEL hayat için öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur. Ayıp bir yanı yoktur. Doktorunuzla mutlaka görüşün. Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Düzenli egzersizler, hareketler ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Alkollü ve sıcak ortamda ilişkiye girmekten sakının.

Zaman kısıtlıysa erteleyin. Yetişme hissi ve gerilim sakıncalıdır. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun olabilir. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.

Tansiyon ilaçları alıyorum. Sertlik halim istediğim kadar sürmüyor. Cinsel gücü arttıran ilaçlardan alsam mı?

DİKKAT! Sakın doktorunuzdan habersiz cinsel gücü arttıran ilaç kullanmayın.

Bazı tansiyon ilaçları, cinsel sertleşme ve güç arttırmak için kullanılan bu ilaçlarla birlikte alındığında hayati riskler doğurabilir. Tansiyon düşüklüğü ve buna bağlı diğer hastalıklar olabilir. Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayın...