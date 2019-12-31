Aşkta panik atak!

Yeni evliyiz. İki aydır panik atak yüzünden ilişkiye giremiyodum. Tedaviye de yeni başladık. Ne önerirsiniz?

BU kişiden kişiye bağlı olarak değişir. Gerek ruhsal olarak istek, gerekse bedensel olarak yeterlilik söz konusu ise ilişki gerçekleşebilir.

Ancak bazı fiziksel ortamlar ve rahatsızlıklar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir.

Sana tavsiyem tedavine devam et. Sıkıntın devam ederse önce iç hastalıkları izmanına ardından bir psikoloğa muayene ol.

EŞİM BENDEN KAÇIYOR...

765 yaşında yeni evli bir damadım. Hanım "Yaşımız kemale erdi" diyerek bana yanaşmıyor. Benim de tansiyonum çıkıyor. Bunu istemem hastalık mı?

CİNSEL isteğin fazla veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Özellikle testosteron maddelerinin aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir.

Erkeklerde testosteron yapımı 70'li yaşlardan sonra düşebilir.

Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldığı için de cinsel isteği azalmış olabilir. İç hastalıkları uzmanına gitmenizi öneririm.

Üç yıldır evliyim. İki yıldır ilişkide yeterince sertleşemiyorum. Hap aldım. Yine olmadı. Eşim bir şey söylemeden sırtını dönüyor. Çocuğumuz olmaz diye korkuyor. Ne yapmalıyım?

BUNALIMDA, sertleşme olmayabilir.

Cinsel ilişki o an sadece onu düşünmen gereken bir durumdur.

İlişki için gerekli sertliği başlatamama, sağlayamama veya devam ettirememe durumuna sertleşme bozukluğu denir. İktidarsızlık, cinsel isteksizlik değildir. İktidarsız bir erkek orgazm ve baba olabilir...

Kolesterolüm yüksek çıktı. 3 aydır sertleşemiyorum. Yani eşimle bir şey yapamıyorum. Kolesterolden mi oluyor?

KOLESTEROL yüksekliği direkt ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını tıkamış olabilir. Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres-sıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar.

İç hastalıkları uzmanına görün.

Bedensel bir sıkıntı yoksa üroloji uzmanı veya psikiyatri uzmanı devreye girebilir.

Ateş gibi yanıyorum. Ölçünce normal çıkıyor. Adet döneminde daha fazla oluyor. Adetle ilgisi var mı?

VAR. Ateş yükselmesi ile ateş basması farklı şikayetlerdir. Vücut ısısı ölçülerek ayırt edilir. Bir insanın normal vücut ısısı; cinsel aktivite durumuna, yemek ve sıvı alma durumuna, kadınlarda adet zamanına göre değişkenlik gösterir. Vücut ısısı çeşitli hastalıklarda yükselebilir.

Adet döneminde ateş basması daha sık görülebilir.