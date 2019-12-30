Andropozdan bıktım!

63 yaşındayım. Sıkıldım diyorum, andropoz diyorlar. Unutkanlık diyorum andropoz diyorlar. Bu dedikleri hastalık başka ne yapar? Yardım edin...

80 yaşını geçen erkeklerin, testosteron hormonları azalırsa bedenleri de değişir. Kadınların menopozu gibi bir durum yani.

Şaka bir yana erkeklik hormonu olan testosteron azaldığında; hem ruh hem de beden etkilenir. Ani ateş basması, cinsel güç ve istek kaybı, sertleşmede azalma, unutkanlık, eklem ve kas ağrıları görülebilir.

Düzenli beslen, uyu ve hareket et. Her şeye kafayı takma.

Altı yıllık evliyim ve erken boşalma sorunum var. Haftada 3-4 kez ilişkiye giriyoruz ancak hemen bitiyorum. Eşimi mutlu edemiyorum. İki çocuğum var.

Ne yapmalıyım? Ne önerirsiniz?

PANİK yok. Neticede iki kişilik bir konu bu. Önce kendinle ilgili şartları düzene koy. Uykusuz kalma. Gerilim ve kaygı pilini çabuk bitirir. İlişki öncesi hafif tokluk hali olmalıdır.

Sertleştirici ilaçlara hemen başvurma.

Senin için söylediklerimi eşin için de düzenle. Acele işe şeytan karışır.

47 yaşındayım. Şişmanım ve gece çok horluyorum. Eşimle ilişkiye girdiğimde nefes nefese kalıyorum. Zaten horlamamdan şikayetçi. Ne önerirsiniz?

YAZDIKLARIN kendine bakmadığını düşündürüyor. Sadece ilaç almak, ilişkinin süresini etkilemez. Horlama, kötü uyku uyumak demektir. İlişki düzelttiği belirtilen ilaçların ciddi yan etki ihtimalleri de vardır. Kalp hastalığının olup olmadığı bilinmeli.

Ayrıca kilo vermelisin. Midyat'a pirince giderken, hazır olanı da kaybetme. Hemen iç hastalıkları uzmanını bul, takibine gir.

Hocam, benim işim çok stresli. İki yıldır eşimle beraber olamadan bitiyorum. Fırsat bulup doktora da gidemedim. Tedavisi var mı?

VAR. Öncelikle psikolog değerlendirmesi ve önerileri al. Geciktirici kremler ve bazı ilaçlar erken boşalma tedavisinde kullanılıyor. Eşinle konuyu paylaş.

Birlikte çözümler üretmeye çalışın.

Uyku, beslenme, gerilim, yorgunluk ve uygun mekanla ilgili düzensizlikler de erken boşalmaya çanak tutar.

50 yaşında bir erkeğim. Hiçbir sağlık problemim yok. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Pek çok doktora gittim. Ancak fayda görmedim. Bana neler önerirsiniz?

PANİK yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaş ve üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde testosteron hormon eksikliği vardır.

FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır. Ayrıca hanımla tartışma.

Gerilim varsa sertleşme sorunu sık olur. Kan şekeri çok düşüyor veya çok yükseliyorsa sorun olabilir. Bu nedenle en azından açlık ve tokluk kan şekerini de ölçtür. Sonuçları ilet. Gurur meselesi yapma.