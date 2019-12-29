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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 29 Aralık 2019, Pazar

Menopoz hakkında...

9 ay önce menopoza girdim. 5 gün önce kanamam oldu. Kafam karıştı. Ne yapmamı önerirsiniz?
PANİK yok. Menopozda olan bir kadında vaginal kanama olması halinde mutlaka kadın hastalıkları ve iç hastalıkları uzmanına başvur.
Kadın hastalıkları uzmanı muayene eder. Gerekirse parça alır. İnceleme sonrası başta kanser olmak üzere birçok hastalığın ihtimali netleştirilir.
İç hastalıkları uzmanı olarak bizlerde hormonal ve kanamalı hastalık ihtimalleri ile ilgili araştırma yaparız.

Babama prostatın büyük dediler. Hap verdiler. Bir de "Yaşam tarzını değiştir" dediler. Sonra bir şey demediler. Hayat tarzı değişiklik önerileri nelerdir?
GÜNDE en az bir litre su içilmesi ve egzersizin artırılması, gece yatmadan sıvı alımının kısıtlanması, alkol ve kafein alımının kısıtlanması, dengeli beslenme, karnın alt tarafını sıcak ve kuru tutma, denize girdikten sonra ıslak mayonun değiştirilmesi gibi uygulamaları hayatına eklesin.

Gayet kaslı vücudum var. Yakışıklıyım da... Ancak eşimle 4 aydır evli olmamıza rağmen 2-3 kere beraber oluyoruz. Orda da galibiyet yok. Acaba benim erkekliğimde mi sorun var Nafiz Bey?
BENCE dereyi görmeden paçaları sıvama. Yaptığın sporlarda adrenalinin artıyorsa işin zor.
Adrenalin, korku ve cinsel ilişki birbirine ters düşer. Ani bir korku insan vücudunda adrenalin salgılanmasına yol açar. Bu madde, insana tehlikeye karşı koyabilmesi için gerekli olan enerjiyi sağlar ama cinsel isteği de söndürebilir.
Normal korku; Her canlı, birey olarak varlığını tehdit eden ya da tehdit riski taşıyan varlık ve durumlardan içgüdüsel olarak kaçınır. İnsan bilincinde bu kaçınma, korku olarak algılanmaktadır.
Korku bu haliyle, kişinin varlığını, yaşamını sürdürmesine hizmet eden savunma sistemlerinin bir ön-uyarı mekanizmasıdır ve yaşamın sürdürülebilmesi için gereklidir.
Yani, sporun aile ilişkilerini olumsuz etkiliyor gibi geliyor.
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