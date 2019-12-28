Aşkı etkilemez

6 yıllık evliyim, 3 de çocuğum var. Artık eşime yaklaşmaya bile korkuyorum. Eşim tüp bağlatalım dedi. Yani karnına tüp mü takacaklar. Ayıp olur diye bir şey demedim. Bana bir zararı olur mu?

SANA zararı yok. Kadınlarda yumurtalıklardan çıkan yumurtayı rahime taşıyan kanallara TÜP denilir.

Tüp bağlatalım demesi ameliyatla bu boruların bağlanarak kapatılması demektir. Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder. Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz. Yani sana da bir şey olmaz.

62 yaşındayım. Daha genciz ancak beden biraz eskidi. Ozon diye bir gençlik aşısı varmış. Yaptırmalı mıyım?

OZON tedavisi arabanın benzini gibi "doldur, sür" etkisi yapmaz.

Yani bugünden yarına Süpermen'e çevirmez. Ozon tedavisi beden hücrelerini yenileyici özelliğe sahiptir. Hastalık olmasa da bedeni yeniler. Güçlendirir. Öncelikle erektil disfonksiyon dediğimiz bu sonucun sebebini bulmak lazım. Yani lastiği patlamış arabaya benzinin kralını koysan da lastik düzelmez. Üroloji ve iç hastalıkları uzmanına muayene ol. TSH, glikoz metabolizma testleri, testosteron dahil bazı testler, penil doppler ultrason dahil bazı filmler gerekir. Ozon tedavisi uygulamanda sakınca yok. Uzun süre sonra faydası ortaya çıkar.