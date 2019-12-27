Faydası çok!

62 yaşında bir delikanlı olarak yazılarınızı okuyorum. Şimdi arkadaşlar keçiboynuzu yemişler. Evde mutlu olmuşlar. Biraz sert diye mi yoksa bu işteki faydasının başka sebebi var mı?

KEÇİBOYNUZU oldukça faydalı bir gıdadır. Ama cinsel konularda tek bir gıdayı tüketerek mucizeler yaşayamazsınız. Ya olmazsa kaygısı bile mutsuzluk sebebi olabilir. Az az sık sık beslenin.

Dinlenmiş olmanız mutluluğunuzu arttırabilir. Şikayet uzun sürüyorsa mutlaka doktor başvurusu yapın.

Son 4 aydır eşimle doğru düzgün cinsel ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. Başta bir şey demedim. 'Doktora git' dedim. Ama gitmiyor. Başka bir kadın mı var acaba diye içim içimi yiyor?

ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı ve korkuyla ilgilidir. Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir. Psikolog- Psikiyatrist- Ürolog takibi gerekir.

Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler. Yani git demen yetmez. Başka birisiyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali öncelikle sizin kaygıkorkunuz olabilir. Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız.

Ancak karşılıklı güvensizlik, sorunları besler büyütür. Çözümü küçültür.

Anlayışlı, gayretli ve teşvik edici olmanı öneririm. Ve her şeyini eşinle paylaşman en uygun çözümdür.

Kuşkudan iyidir.

25 yaşında bir bayanım. Yeni evlendim. Eşimle 1 ayda 3 kere bir araya gelmeye çalıştık ama bende sıkıntılar, ağrılar oldu. Komşumuz hemşire ona sordum. Vajinismus olmuşum. Tekrar soramadım ama bu nedir? Doktora gitmek gerekir mi?

ANLATTIKLARINA göre "Vanismus" dediğimiz bir hastalık bu.

Halk arasında ilk gece korkusu olarak bilinir. Cinsel ilişkiye girilmek istendiğinde kadın cinsel organının ilk bölümü istemeden ve tekrar tekrar kasılır. Bazı kadınlarda bedenin çeşitli bölgelerinde, hatta tüm bedende kasılmalar olur. Bacaklarını kapatırlar, titreme, çarpıntı, terleme, bulantı, kusma ve ağlama olabilir.

Cinsel ilişkiye girilemez. Kadın bu kasılmaları isteyerek yapmaz.

Aynı şekilde isteyerek de geçiremez. Önce kadın hastalıkları uzmanına, gerekirse psikolog ve psikiyatriste başvurmak gerekir.

57 yaşındaki eşimde sürekli bir cinsel isteksizlik söz konusu. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur? Bana yardım edin.

TABİ ki çaresi olabilir. Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla, kaygımızla oldukça ilgili bir durumdur. Cinsel istek, güven hissi tamamlandıktan ve besine ulaşma kaygısı kalktıktan sonra gündeme gelen bir dürtüdür.

Kişilerin günlük hayatındaki, borç, iş güvencesi, hastalık hali kaygıları varsa cinsel istek ortaya çıkmayabilir.