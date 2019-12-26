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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 26 Aralık 2019, Perşembe

İkimiz de utanıyoruz

İki aylık evliyim. Eşimle beraber olamıyoruz. İkimiz de utanıyoruz. Ne yapacağız biz? Siz anlatabilir misiniz?
MUTLAKA aile doktoru, iç hastalıkları uzmanı ve evlilik danışmanlığı yapan psikologlarla görüşün. Eşinin de bu konuda bilgi alması gerekir. Yoksa bir ömür eksik, yanlış bilgi nedeniyle mutsuz olursunuz.

62 yaşındayım. Hanım üç sene önce vefat etti. Yeniden evleneceğim. Acilen benim bir konuda yardıma ihtiyacım var.
ÜROLOJİ ve iç hastalıkları uzmanı bul. El birliği ile mutlu son için gerekenleri yapın. Testosteron, prolaktin, prostat testleri ve Tsh başta olmak üzere hormon testleri gerekebilir. Kalbine de baktır.

Benim yaşım 68. Geçen hafta idrarda kan çıktı. "Prostat büyümüş" dediler. Önceden de kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü?
HAYIR büyütmez. Prostat bezi, idrar kesesi, böbrek taşları ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar ve kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Bunları yaptırın.

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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU İkimiz de utanıyoruz
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