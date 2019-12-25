Aşk vardiyası

Özel güvenlik olarak vardiyalı çalışıyorum. Bir senelik evliyim. Hanımla doğru düzgün ilişkiye giremiyoruz. O istiyor ama ben yorgun oluyorum. Vitamin işe yarar mı? Sizce ne yapmalıyım?

BESLENMEN düzensiz ise vitamin takviyesi o zaman işe yarar. Ama senin önce uyuman ve dinlenmen lazım. Gece gündüz dönüşümlü çalışmalar hormonların üretilmesini etkiler. Bu yüzden uykudan uyandıktan sonra ilişki planlamanız daha uygun olur.

Ginseng desteği ve ahududu çayı cinselliğe destek olur.

37 yaşındayım ve güreşçiyim. Ama hanımımı mutlu edemiyorum. Sertleşme sorunum var. Ne yaptıysam şikayetim devam ediyor. Doktor gece sertleşmesi testinden bahsetti. Ben de zaten sertleşme olmuyor. Başka test yok mu?

SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu psikolojiktir. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Gece uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir.

Yani sıkıntı-evham kaygı varsa sen uyanıkken penis uyur. Sen uyuyunca penis uyanır. Bunun dışında penis kan akımı ölçümü ve serum testosteron, FSH, LH ve prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, kolesterol tiroit hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir. Doktoruna güven, gerisini merak etme sen.

53 yaşındaym ve şeker hastasıyım. Cinsel hayatımla ilgili korkularım var. Şekerim düzgün gitse bile cinsel hayatım olumsuz etkilenir mi?

CİNSEL yaşamınızı normal bir şekilde sürdürebilmeniz için kan şekerinizi iyi kontrol etmeniz gerekir. Kısa dönemde şeker düzeylerinin anormal düşmesini ve yükselmesini önlemelisiniz. Bu da cinsel yaşamınızı dolaylı yoldan iyileştirebilir. Ayrıca hiperglisemi kadın ve erkek cinsel organında mantar infeksiyonlarına yol açabilir.

Bunun sonucu ağrı ve kaşıntı olur.

Cinsel istek azalabilir. Düzenli olarak tek bir doktor takibinde kalmalısınız.

43 yaşındayım. Üç ay önce evlendim. Eşim 31 yaşında. Evlenene kadar küçük tartışmalar çıktı. Şimdi eşim daha ilişkinin başında "ağrıdı, acıdı" diyor. Doktora da gitmiyor. Neden böyle oldu?

CİNSEL birleşme sırasında oluşan huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz.

Yine de eşinin gönlünü al.

36 yaşında bayanım. Evli değilim. Doğum yapmayanlar da meme kanseri oluyormuş. Bu doğru mu?

KANSERDEN korunmak isteyen kanseri değil, sağlığı düşünsün.

Doğum yapmayanlarda meme kanseri görülme sıklığı artar demek 'her doğum yapmayan meme kanseri olur' demek değildir. Meme kanseri, genellikle 40 yaşından büyüklerde ve ailesinde kanser hikayesi olanlarda görülür. Kendi kendine meme muayenesi yap. Düzenli beslen.