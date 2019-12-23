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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 23 Aralık 2019, Pazartesi

Dert etmeyin

Yakında evleneceğim. Ama cinsel organım küçük. Şimdi ne olacak?
CİNSEL ilişkiden keyif alıp almamak, çocuk sahibi olup olmamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Uzunluk kısalık mevzusunu kafanda büyütme. Çocuk sahibi olmak için de cinsel organının uzun olması gerekmez.
Birbirini sevip sayan eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur.

Eşimle sorunum yok. Hanımım benden memnun. Ama haftada 2-3 kez ilişkiye giriyoruz. Çok fazla ilişkiye girince prostat kanseri olursun diyorlar. Doğru mu?
KORKU ve kaygı tüm hastalıkların kaynağıdır. Yapılan son çalışmalarda da sık cinsel ilişkinin erkeklerde prostat kanserine yatkınlığı azalttığı tespit edilmiştir. Önemli olan sağlıklı beslenme, kaygıdan uzak kalma, sigara ve alkol gibi bedene zarar veren alışkanlıklardan sakınmaktır.

Nafiz Hocam, ben çok korkuyorum. Erken boşalma kaç yaşına başlar?
ERKEN boşalmanın yaşı yoktur.
Kişinin ruhu, bedeni her zaman erken boşlamaya neden olabilecek hale gelebilir. Bu nedenle her yaşta erken boşalma başlayabilir. Üroloji muayenesini öneririm.

Yeni evlendim. Adetlerim hem düzensiz hem de ağrılıydı. Şimdi eşimle beraber olurken de çok ağrıyor. Hemen bitsin istiyorum. Ne önerirsiniz?
ÖNCE kadın hastalıkları uzmanına muayene ol. İlişki sırasında ağrı ve düzensiz ağrılı adet düzeni olan kişilerde endometriozis dediğimiz bir hastalık olma ihtimali var. Bu hastalık tedavi edilmezse bebek sahibi olma ihtimalinizi de azaltabilir. İhmal etmeyin.
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