Mutluluğa giden yol

59 yaşındayım. Üç yıl önce kasık fıtığı ameliyatı oldum. Sonra bende olay bitti. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Üroloji doktoru, "Mutluluk çubuğu takalım" dedi. Eşim 13 ay önce vefat etti. Yeniden evlenmek istiyorum. Bana bir yol gösterin, derdime derman olun!

ÖNCELİKLE hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekiyor.

Testosteron, prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın.

Moraliniz düzelmeden şikayetiniz de düzelmeyebilir. Ayrıca kalp damarlarını da kontrol ettir.

Damar darlığı var mı yok mu diye bakılsın. İç hastalıkları uzmanının takibine gir.

Sonuçları tekrar değerlendirelim.

Eşime bir yıl önce bel fıtığı tanısı koydular. Son iki aydır bel ağrısı var. İlişkide sertleşme sorunu oluyor. Doktora gittik. Fizik tedavi uzmanı 'Cinsel hayatınız etkilenir' dedi. Doğru mu bu?

ETKİLEYEBİLİR. Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer ve beyne bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri, bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir.

Çalışması bozulur. Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozukluklarına değil, idrar ve dışkılama sıkıntılarına bile neden olabilir. İhmal etmeyin.

51 yaşındayım. Gece sık idrara çıkmaya başladım. 'Şeker olmasın' diye doktora gittim. 'Prostatın büyük. Dikkatli ol' dediler. Kanser olur muyum?

İYİ huylu prostat büyümeleri kanser değildir. Kansere de sebep olmaz. Ancak, gerek prostat bezi büyümeleri gerekse prostat bezi kanserleri ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar. Prostat kanseri, prostat bezi büyümesi olmayanlarda da çıkabilir.

'Prostat bezi büyüdü' diye kanser olunmaz. Bu nedenlerden dolayı daha önce prostat kanseri için hiçbir inceleme yapılmadıysa bile üroloğunuz kanser takibi yapabilir.

Terslikler hep beni buluyor. Bir sürü sıkıntım var. Depresyon hapı almaya başladım. Cinsel hayatım bozuldu. Hapı bıraksam iyi olur mu?

DEPRESYON hapına doktor mu başladı yoksa sen mi eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz, kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz.

Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir.

İlacı kesin. Psikiyatri uzmanına gidin.

5 ay önce evlendim. Erken boşalma sorunum var. Boşaldıktan sonra da acı çekiyorum. Bu neden olabilir?

BOŞALMA sonrası meydana gelen acı üretrit, testis, fıtık ve prostat hastalıklarında görülebilir.

Yani üroloji uzmanı muayenesi olman gerekir. Erken boşalma açısından da sıkıntılar değerlendirilir. Erken boşalma şikayetinin en sık nedeni psikolojik durumlardır. Gerilim, korku ve kaygı, erken boşalmaya neden olabilir. Bu konuyu da bir düşün. Farklılıklar ve yanlışlıklar varsa düzenle. Kafana takma.