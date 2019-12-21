Kısırlık riski

Nafiz Bey, bana geçtiğimiz yıl varikosel teşhisi konuldu. Şimdi spermlerim şeffaf geliyor. Bunun hastalığımla bir ilgisi olabilir mi acaba?

VARİKOSEL için tedavi olman gerekir. Yoksa bu tip şikayetler olabilir. Gelen sıvıda sperm bile olmayabilir. Bu nedenle gecikmemelisin. İnfertilite dediğimiz kısırlık riskin olabilir.

Üroloji uzmanına muayene ol. Testis Usg ve spermiyogram başta olmak üzere testler planlanmalı ve tekrardan yapılmalı.

İlişki sırasında erkeklik organımda yırtılma ve kanama oldu. Doktora gitmedim. Kendiliğinden iyileşti. Bu durum, cinsel hayatımı etkiler mi? Ne yapmalıyım?

MEKANİK olarak şiddetli, hızlı ilişki süreçlerinde cilt tahrişi olabilir.

Buna bağlı kanamalar olabilir.

Aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız şikayeti arttırabilir.

Gerekirse cilt hastalıkları uzmanına başvurun. Cilt yaralanmalarında sarı kantaron ve zeytinyağı karışımları kullanılabilir. Panik yapmayın.

7.5 aydır evliyim. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Sevgisinden şüphem yok ama neden böyle yapıyor bilmiyorum. Hep bir bahane sunuyor. Ne olmuş olabilir? Bana yardım edin.

PANİK yok. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşin, "Ya olmazsa" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir.

Düğün yapana kadar eş-dost-akrabakonu- komşu için birçok evliliğin yıkıldığı bir ülkeyiz sonuçta. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları uzmanı ve üroloji uzmanı muayenesi gerekebilir.

17 yaşındayım. Dedem prostat kanseri olmuş. Doktor, ailedeki erkeklerin muayene edilmesini istemiş. Bu hastalık nedir?

PROSTAT erkeklerde olan bir salgı bezi organıdır. Meni içeriğine katkıda bulunur. Prostat kanseri ise Batı ülkelerinde erkeklerde en sık tanı konan organ kanseridir.

Bazı ülkelerde her 6 erkekten 1'ine yaşamı boyunca prostat kanseri tanısı konulmaktadır. Halen dünyada dört milyon kişi bu teşhisle yaşamaktadır. Bu nedenle erkekler, prostat sağlığına dikkat etmelidir.

Önce prostat değerlendirmesi için USG çektir. Üroloji doktoruna ilet.

Gerekirse ek takip planı yapar.

39 yaşındayım. Erken boşalma sorunum var. Eşimle aramız bozuldu. İlaç kullandım, fayda etmedi. Kafama göre bir şey bulamadım. Bitkileri severim. Bir tarifiniz olur mu?

OLUR. Ama önemli olan sıkıntı, stres ve gerilimdir. Ön yargılı davranırsan düzelemezsin. Önce eşinle duygusal durumunu düzelt.

Bedensel durum daha kolay düzelir.

İlişki tek kişilik bir tedavi değildir. Erken boşalma için etkili bitkilerden biri kuşkonmaz köküdür.

20 gram (yaklaşık 2 yemek kaşığı) kuşkonmaz kökünü bir su bardağı sütün içine koyup kaynat. Sonra sütü süz. Günde 2 defa iç. 2 hafta kullan. Sonucu bana ilet.