Korkuyorum

11 yıllık evliyiz. 4 çocuğumuz var. Artık hanıma yaklaşmaya korkuyorum. Bir çocuk daha olur diye panikteyiz. 'Tüplerimi bağlatalım' dedi. Ne demek o?

ÇOCUK olması için kadının yumurtasının rahime gelmesi gerekli.

Yumurtanın geldiği kanala tüp deniyor.

Ameliyatla bu tüpler bağlanır. O zaman yumurta rahime gelemez. Erkeğin spermi rahime ulaşsa da yumurta olmayınca gebelik olmaz. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder. Gebelik ihtimali çok nadirdir. Anne sütüne zararlı etkisi yoktur. Merak edilecek bir tarafı yoktur.

6 aydır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Hastanede çalışan arkadaşım "Dar külot kısır etmiş seni" dedi. Şimdi geniş giyiyorum. Bununla ilgisi var mı?

YOK öyle bir şey. Yapılan araştırmalarda kısa ve dar çamaşır giyen erkeklerde torbalarda ısı artışına neden olabileceğinden dolayı kısırlık yapabileceği düşünülmüş.

Ancak yapılan birçok araştırmada değişik iç çamaşır giyme alışkanlığı olan erkeklerde sperm sayısında ve hareketliliğinde azalma saptanmamıştır. Yani tıbben böyle bir bilgi yok.

25 yaşındayım. Cinsel yolla mikrop kapmaktan korkuyorum. Bilgi verebilir misiniz?

CİNSEL ilişki cinsel organlar yoluyla, vücut sıvıları yoluyla bulaşabilen hastalıklar açısından riskler taşır. Genel önerilere gelince; cinsel ilişkide bulunacağınız kişinin başkaları ile de ilişkisi olduğunu biliyorsan cinsel ilişkide bulunmayın.

Kondom (prezervatif, kılıf) kullan.

Kadınlar için de kondom olduğunu unutma. Cinsel ilişkinin senin için anlamının ne olduğunu otur iyi düşün.