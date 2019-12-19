Bahane aramayın

41 yaşında bayanım. Beş aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Eşime ne bahane bulacağımı şaşırdım. Doktora gittim o da bana erkeklik hormonu testi yazmış. Herhalde karıştırdı. Yardım eder misiniz?

MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir.

Östrojenin yanında, erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron şehvet duygusunun oluşmasında ve cinsel isteğin artışında rol oynar.

Testosteronun kadında normal seviyelerde olması cinsel ilişkide doyuma ulaşmak için önemlidir.

Ayrıca depresyon, hipotiroidi ve kan şeker düşüklüğü de bu şikayetlere neden olabilir. İç hastalıkları uzmanının takibine girin.

54 yaşındayım. Birtakım sıkıntılarım oldu. Depresyon ilacı kullanmaya başladım. Bu defa da aşk hayatım bitti. 5-6 aydır hanıma faydamız dokunmuyor. Hapları almaya devam edeyim mi?

ÖNCELİKLE sıkıntınızı eşinizle paylaşın. Bu iş karşılıklı anlayışla çözülür. Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar, korkular ve kullanılan ilaçlar cinselliği olumsuz etkileyebilir. Özellikle depresyon ilaçları sertleşmeyi ve cinsel isteği engelleyebilir. Hangi ilaç olursa olsun, yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin.

10 günlük evliyiz. Hanım elini bile tutturmuyor. Utanıyormuş. "Ben senin kocanım" dedim, küstü. Bizimkiler de "Çocuk geliyor mu?" diyor. Bunaldım ya.

EŞİNİN halini olgunlukla karşılamalısın. Acele etme. Evlilik size özel bir alan. Sizinkilerin merakı gereksiz bir sosyal hassasiyet.

Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Her sese kulak verirsen çabuk bunalırsın.

Erkekliğimi ölçtürdüm. Menim 42 milyon çıktı. İlişki için isteğim oluyor ancak spermim gelmiyor. Ne önerirsiniz?

ÖZELLİKLE sperm yapımında veya yapılan spermin iletilmesindeki sıkıntının belli edilmesi şart. Üroloji muayenesi yapıldıktan sonra gerekirse iç hastalıkları uzmanları da hormonal durumunu araştıracak.

Özellikle çocuk sahibi olmak için sayısı kaç olursa olsun sağlıklı sperm olması yeterlidir.

6 aylık evliyim. Eşimle uyumlu bir beraberliğimiz var. İlişkimiz de iyi. Ama ilişkiden sonra eşimin yüzü asılıyor. "İyi olmadı mı?" diyorum. "Sen uyumaya devam et" diyor. Bir tavsiyeniz olur mu?

BİR kere uyumandan hoşlanmıyor olabilir. İlişki sonrası okşamalar, dokunmalar ve öpmeler çiftler arasındaki duygusallığı arttırır. İçgüdüsel bir yanı olsa da insani bir süreç olan ilişki sürecini olağan akışına uygun bitirmeliyiz. Farklı sorunlar açısından iç hastalıkları uzmanına da muayene olabilirsiniz.