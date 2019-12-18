Utanmamalısın

Benim takım taklavat sıkıntılı. Yanmam ve akıntım oluyor. Utandım doktora gidemedim. Hanımla da faaliyet yapamıyoruz. Yüzüne bakamaz oldum! Ne yapmalıyım?

ANLATTIKLARIN önemli. Doktor muayenesi ve bazı tahliller gerekir.

Başvuran hastalarımıza bu durumda tam idrar tahlili, CRP ve tam kan sayımı yaptırıyoruz. Gerekirse ultrason çektiriyoruz. Doktorlar, her hastanın muayene bulgularına göre planlama yapar. Aynı şikayetle idrar kesesi, böbrek yolları veya prostat da iltihaplanmış olabilir. Ayrıca doktordan utanmak olmaz.

Hocam yaşım 49. Kanda prostat testi yaptırdım. "Kanser olabilirsin" dediler. Moralim çok bozuk. Ne yapmalıyım?

ANLADIĞIM kadarıyla total PSA testi yaptırmışsın. Sadece test sonuçları tek başına tanı koydurmaz.

Bu test sadece kanserde yükselmez.

Prostat iltihabı, prostat biyopsisi, prostat enfarktüsü, idrar yolu ameliyatları, idrar retansiyonu, cinsel ilişki veya kendi kendine orgazm sonrası meni çıkışı sonrası da bu değerler kanda yüksek çıkabilir. Üroloji uzmanına muayene ol. Üriner sistem ultrasonu çektir. İdrar tahlili yaptır. Uzmanın tespiti önemli. Eğer hala şüphe olursa prostat biopsisi gerekebilir.

25 yaşındayım. Askerden yeni geldim. Sigara içiyorum. Arkadaş "Erkekliğin biter" dedi. Haklı olabilir mi?

EVET. Sigara erkeklerde cinsel isteksizliğe yol açabilir. Bu tespite gülüp geçenler sigarayı bırakmadığında ilerde mesane ve prostat kanserine yakalanma riski taşır. Ayrıca sigara, sperm kalitesini ve hareketini bozduğundan çocuk sahibi olmayı engelleyebilir. Bilgili bir tanıdığının olması önemli bir şans. Yol yakınken tekrar düşün.

Eşimin karaciğerinde kanser çıktı. Tedavi görüyor. Ancak sürekli ilişkiye girmek istiyor. Ben de menopozdayım. Bize ne önerirsiniz?

ERIŞKIN bireylerin ilişki isteği doğal bir durumdur. Hastalık ne olursa olsun ilişki isteğini azaltabilir. Eşinin bu isteği, yaşama isteği ve kendine güven gibi duygusal durumların olumlu işaretidir. Takip eden doktorlarından bedensel performansı ile ilgili bilgi alman uygun olur. Menopoz doğal bir süreçtir. Hastalık değildir.

Cinsel ilişkiye engel değildir.