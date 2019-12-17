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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 17 Aralık 2019, Salı

Andropoz sorunu

İlişkide eskisi gibi sertleşemiyorum. Erkeklerde andropoz hastalığı oluyormuş. Sizce bendeki sorun bu mu?
İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Bu dönem, genellikle 60 yaşından sonra başlar. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda da erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. İç hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene olun. Sonuçları değerlendirelim.

29 yaşındayım. Cinsel organımda 10 gün önce yara çıktı. AIDS olurum diye korktum. Ne yapmam lazım?
KORKU hastalıkları arttırır. Tanı koymayı geciktirir. Erken tanı tüm hastalıklar için tedavi ve takibi kolaylaştırır.
Düşünerek ya da sadece muayene ederek bu tip tanılar konmaz. Hemen üroloji, cilt, iç hastalıkları veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından birine muayene ol.
Tetkikler başlansın. Risklerin belli olsun. Bundan dolayı ortaya çıkacak tanı sadece tedavinle ilgili olur.

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