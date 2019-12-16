Eşinle konuş

64 yaşındayım. Uzun süredir yalnızım. Evlenmek istiyorum. Ancak ilişkide başarılı olamam diye korkuyorum. Ne yapmam lazım? Bana ne önerirsiniz?

TAKDİR edersin ki cevap çok.

Cinsel ilişki iki kişi arasındaki bir süreçtir. Sabit bilgileri yoktur. Kişiden kişiye farklılıkları vardır. Soruları müstakbel eşine mutlaka sor.

Beş aylık evliyim. İlişkide kendimi sıkıyorum. Eşim de sinirleniyor. Boşanmasından korkuyorum. Yardım edin.

VAGİNİSMUS dediğimiz bir durum bu. Cinsel organının kasları tekrarlayan, istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da ilişkiye engel olur. Kadınların yaklaşık yarısında ilk cinsel ilişki deneyimi öncesi bu şikayetler olabilir. Eşinle korkularını paylaş. Psikolog veya psikiyatristlerden destek alabilirsin.

43 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Kan şekerim açken 135 civarında oluyor. Son üç aydır cinsel hayatımda sıkıntılar başladı. Sizce bu durum normal mi?

HAYIR. Kan glikoz düzeyi iyi kontrol edilen kişiler, cinsel hayatta sorun yaşamazlar. Kan glikozu uzun süreli kontrolsüz olursa erkeklerde sertleşme sorunu görülebilir. Sendeki kesinlikle böyle bir durum değil.

Üroloji uzmanına muayene ol.

Evleneli 5 ay oldu. Eşimle ilişkideyken sürekli ağrım oluyor. Apandisitten ameliyat olmuştum. Ondan mıdır?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart. İlişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden veya cerrahi işlemlerden kaynaklanabilir.

Kontrol şart.