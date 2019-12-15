Gurur yapmayın

75 yaşındayım. 3 yıldır sertleşme sorunum var. Menim de gelmiyor. Ne kullansam ne yapsam iyi gelir?

ÖNCE bazı kan testleri yaptır.

TSH, testosteron, fPSA, tPSA, tam idrar tahlili, tam kan sayımı ve CRP ilk adım için genel bilgilerini verir.

Hatta gerekirse ultrason ile bazı değerlendirmeler gerekir. Düzenli beslen ve iyi uyu. 60 yaşından sonra testosteron dediğimiz erkeklik hormonu azalır. Damar sertliği artar.

Ruhun gıcır gıcır olsa da bedeninde aşınmalar var. Bunlar için bir üroloji uzmanına git. Sonuç ne olursa olsun gurur meselesi yapma.

MUTLULUĞA ŞEKER MOLASI

55 yaşındayım. Beş yıldır şeker hastasıyım ve ilaçlarımı içiyorum. Beş aydır erkekliğim eskisi gibi değil. İlaçlar böyle yapıyor diyorlar. Doğru mu?

BAHSETTİĞİN şikayet impotans (erektil disfonksiyon) da değimiz cinsel birleşme için yeterli sertliğin sağlanamaması ve bunun sürdürülememesi halidir. Şeker seviyesi yüksek giden hastalarda sinir lif iletim sistemi bozulmasıyla oluşabilir. Bu nedenle düzenli olarak iç hastalıkları uzmanı takibinde kalmalısın.

EŞİM HORLAMAMA KIZIYOR

45 yaşındayım. Şişmanım ve çok horluyorum. Eşimle ilişkiye girdiğimde nefes nefese kalıyorum. Bir de ilişki kısa sürüyor. Zaten horlamamdan şikâyetçi. İlişkiden önce ilaç alsam iyi olur mu?

YAZDIKLARIN kendine bakmadığını düşündürüyor. Sadece ilaç almak ilişkinin süresini etkilemez.

Horlama kötü uyku demektir. İlişkiyi düzelttiği belirtilen ilaçların ciddi yan etki ihtimalleri de vardır.

Kalp ve damar hastalığının olup olmadığı bilinmeli. İç hastalıkları uzmanını bul, takibine gir.

HANIMLA KEYFİMİZ KAÇTI...

54 yaşındayım. Son 5-6 aydır hanıma faydamız dokunmuyor. Daha başlarken bitiyorum. Tam keyif zamanı derken olanlara bakın. Bana ne önerirsiniz?

ÖNCELİKLE sıkıntınızı eşinizle paylaşın. Bu iş karşılıklı anlayışla çözülür. Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar, korkular ve kullanılan ilaçlar cinselliği olumsuz etkileyebilir.

Özellikle depresyon ilaçları cinsel isteği engelleyebilir. Bazı hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler ve sinir sistemini etkileyen ilaçlara da dikkat...

ÇOK İYİ DÜŞÜNMELİSİNİZ

10 yıllık evliyiz. 48 yaşındayım. Tüplerimi bağlatmak istiyorum. Bağlatmamın sakıncaları var mı?

ZOR bir ameliyat yoktur. Ancak uygulamanın geri dönüşü yoktur.

Yani ameliyattan sonra yeniden tüplerini açmak mümkün olmaz.

İşlemden önce mutlaka tekrar düşünün. Operasyonda karın içinde tüpler bulunarak bağlanıp, kesilerek kapatılır. Bu uygulama için hastanede yatmaya gerek yoktur.

Uygulamadan sonraki birkaç gün, uygulama yerinde hafif ağrı olabilir.