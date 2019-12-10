İkinci bahar

Babam 67 yaşında. Yeni biriyle tanışmış. Kadın 52 yaşında. Evlenmeye karar verdiler ancak babamın prostatı var, ayrıca şeker hastası.

Evlendiğinde sağlık sorunları yaşar mı?

DOKTOR olarak kehanet yapamayız. Yaşına, şeker hastalığına, strese ve aktiviteye bağlı kalp krizi geçirme riski olabilir. Babanızı önce iç hastalıkları uzmanına götürün. Kan tahlilleri, TT ekokardiyografi, efor testi, gerekirse tansiyon ritim holter testleri yapılabilir. Gereken sağlık kontrollerini yaptırmanızda fayda var.

MENOPOZ VE CİNSELLİK

39 yaşındayım. Üç ay önce üzüntüden menopoza girdim. Arkadaşım depresyondayım diye bir ilaç verdi iyice kötü oldum. İlişkide ağrım oluyor.

Eşim de kızmaya başladı. Ne önerirsiniz?

SIKINTI ve stres tüm dertlerin şahıdır. Önce kaygılarınızı gözden geçirin.

Anlamsız kaygı ve korkular hormonlarınızı olumsuz etkiler. Menopozda kadın cinsel organı olan vajinada kuruluk başlar. İlişki bu kurumadan dolayı ağrılı olur. Depresyon ilaçları da bu kurumaları arttırabilir.

Öncelikle o ilacı kesin.

Eşinize yaşadığınız sıkıntıları anlatın. Açıklamazsan anlamsız küser. Ayrıca iç hastalıkları uzmanının takibine girin...

Kardeşimin alerjisi var. Sürekli burnu tıkanıyor. İnternette sizin ozon tedavisi ile ilgili yazılarınızı gördüm. Kardeşime iyi gelir mi?

OZON tedavisi bağışıklık sistemini etkileyerek hastalık ve şikayetlerde düzeltme meydana getiren bir tedavi şeklidir. Hangi tedavi olursa olsun kişinin bedenine uygulanmadan faydalı olup olmayacağı söylenemez.

Faydası beklenir ama sonuç takipte netleşir. Umarım o da diğer hastalarımız gibi faydalanır.

Ben milli sporcuyum. Arkadaşlar hacamat yaptır diyor. Hacamat sporu olumsuz etkiler mi?

HACAMAT demek vakum veya emme tedavisi demektir. Kanamalı ve kanamasız yani kuru uygulama şekli vardır. Kişiye göre tedavi düzenlenir.

Muayene bulgularınıza, geçmişinize, varsa alerjilerinize ve yaptığınız spor dalına göre size özel tedavi planlayabiliriz.

PROSTAT KORKUSU

51 yaşındayım. Gece sık sık idrara çıkıyorum. Prostat mı oldum? Yardım edin...

BiR ihtimal. Erişkinlerin gece sık idrara çıkmasına idrar söktürücüler, idrar söktürücü içeren hipertansiyon ilaçları, şeker hastalığı, infeksiyonlar ve huzursuz idrar torbası neden olabilir. Bu nedenle iç hastalıkları veya üroloji uzman muayenesi ile araştırmaya başlayın. Bekledikçe var olan hastalık ilerleyebilir. İhmal etme.

Annem 68 yaşında her iki dizi kireçli. Ameliyat dediler.Olmak istemiyor. Diz içine iğne yapalım mı?

Diz içine injeksiyon ile, ozon, PRP, Hyaluronik Asşit dediğimiz tedavi edici maddeler verilebilir. Sadece iğne çare olmaz. Şişmansa zayıflatmak gerekir. Doğru egzersizleri öğretmek, yanlış egzersizlerden kaçınmasını sağlamak gerekir.

Ayrıca manyetik tedavi desteği de verilebilir.