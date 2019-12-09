Aklım hep evde
Ancak erken boşalıyorum. Ne yapmam gerekiyor?
ANLATTIKLARIN hastalık değil. Evliliklerin başlangıcında cinsel aktiviteyle tanışmaların kendine has sonuçlarından biridir erken boşalma.
İlişki tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz. Erken boşalma, günümüz erkeğinin ortak sorunu.
Yaklaşık her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Psikolog desteği gerekir. İç hastalıkları uzmanı da tedaviye katkıda bulunur.
Merak etme. Gurur yapma.
Beyim bana hiç yanaşmıyor. Kaşık kaşık bal yediriyorum ama tık yok! Yaşım 56.
Gece çalışıyor diye gücü azalmış olabilir mi?
STRES, yorgunluk ve gece çalışma düzeni cinsel isteği olumsuz etkileyebilir. Eşinin düzenli yemek yemesi önemli. Uyku düzeninin normalleşmesi önemli. Stres yaparsa da istek gelmez.
Salataya karanfil tohumu ekleyebilirsin. Şekeri düşüyorsa bal vermeyin parmağını bile kaldıramaz.
PROSTAT MESELESİ...
Babamın prostatı büyük. Kanserden şüpheleniyorlar. Kabak çekirdeği yiyoruz. Başka neler tüketelim ne önerirsiniz?
TEDBİRE devam. Prostat hastalıklarına iyi gelecek içeceklerin başında yeşil çay gelir. Yeşil çayın içinde epigallokateşin gallat denilen madde var. Yapılan çalışmalarda bu maddenin prostat kanserine karşı koruyucu olduğu gösterildi. Günde en fazla iki bardak içilebilir.
Şeker hastası olursam cinselliğim azalır mı?
ŞEKER hastalarının şeker düzeyi yüksek giderse uzun süre sonra damar ve sinir yapıları olumsuz etkilenir. Bu da kaçınılmaz olarak cinsel yaşamını olumsuz etkiler. O yüzden şekerli gıdalardan vazgeç.
Hocam ben bitiğim. Eşime karşı eskisi gibi ilgili değilim.
Erkeklik de bitince daha ne kaldı. İlaç alamıyorum. Bir şey söyleyin eşime de verim ben de yiyeyim. Ne yapalım?
CİNSEL istek yoksa birliktelik gerçekleşmez.
Cinsel isteği artıran afrodizyak etkiye sahip gıdalardan biri çam fıstığıdır. Çam fıstığı; içeriğinde bulunan zengin çinko sayesinde hem enerji verir hem de seks hormonu olan testosteron üretimini sürdürmeyi sağlar.
Yeni evliyiz. Eşimle birlikte olurken canım acıyor. Eşim yavaşlasa da fark etmiyor.
Neden böyle oluyor?
ANLATTIKLARINA bakılırsa Vulvar Vestibulit Sendrom dediğimiz bir duruma benziyor. İlişki başlangıcından itibaren vajina girişinde keskin acı, yanma ve batma ile kendisini gösterir.
Zamanla vajinal kuruluk, orgazm olamama ve cinsel isteksizlik sorunları da ortaya çıkar. Kadın hastalıkları uzmanına başvurmalısın. Tedavi edilebilir bir durumdur.
20 yaşındayım. Çok utanıyorum. Cinsel organım küçük. Arkadaşlarım "Tuvaletini yapamazsın" dedi. Korkuyorum.
Böyle bir şey olur mu?
OLMAZ. Korkularını hemen çöpe at. Tıbben böyle bir durum yok. Bu panik atak yapar. Organ işlevini bozar, azaltır ve korkularını arttırır. Her beden farklıdır. Öncelikle üroloji uzmanına muayene ol. Merak ettiklerini, korkularını anlat.
Rahatlarsan sorunun çözüldüğünü göreceksin.
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