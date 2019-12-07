‘Öpücük’ paniği

Benim 54, kocamın ise 57 yaşında. İki yıldır ikimizde de cinsel isteksizlik var. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur?

ÖNCE nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik moralimizle ilgili bir durumdur. Cinsel istek, güven hissi tamamlandıktan sonra gündeme gelir.

Eşlerin birbirleriyle ilgili beklentisi, isteği, saygısı ve sevgisi önemli bir belirleyicidir. Cinsel ilişkiye girebilmek için sakin ve güvenli bir mekan yoksa yine istek olmayabilir.

Kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz ve her iki cinste de tiroit çalışmasındaki bozukluklar cinsel isteksizliğe neden olabilir. Bu nedenle eşinizle konuşarak durumunuzu değerlendirin.

KRİZ SONRASI CİNSELLİK

Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç tedavisi alıyor. Cinsel hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi bilemiyoruz. Krizden önce doyumlu bir ilişki yaşıyorduk. Doktora söylemeye çekiniyoruz. Ne önerirsiniz?

CİNSEL hayat içinde öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur.

Ayıp bir yanı yoktur. Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz.

Düzenli egzersizler ve hareketler cinsel ilişki sırasındaki riskleri azaltabilir. Sıcak ortamda ilişkiye girmekten sakının.

Zaman kısıtlıysa erteleyin.

Yetişme hissi ve gerilim sakıncalıdır. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.

BÜYÜK GÖĞÜS SORUNU

43 yaşındayım. Memelerim büyük. "Estetik cerrahiyi sigorta ödemez" dediler. Benim sırtım ağrıyor. Ne yapmalıyım? Yardım edin.

BÜYÜK meme yapısı; bel, boyun, sırt ağrısı ile fıtıklara neden olabilir.

Bu nedenle ameliyat gerekebilir. Eğitim ve araştırma hastanelerinin Genel Cerrahi ve/veya Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Bölümleri'nden randevu almalısınız. Özel hastanelerdeki prosedürler çeşitli nedenlerle farklılıklar gösterebilir. Senin şikayetin ana hastalığa bağlı olmayan bir şikayet. Muayene bulgularından sonra olumlu bir süreç yaşayabilirsin.

NİŞANLIM KORKUYOR

39 yaşındayım. Üç ay sonra evleneceğim. Geçen nişanlımla öpüştük. "Ya hastalık bulaşırsa? Belli olursa ben ne yaparım?" dedi. Dediği gibi olur mu?Bir de bana niye bu soruyu sordu?

SANA bu soruyu neden sorduğunu ancak "O" bilir.

O'na sor. Benim uzmanlık soruma gelince ağız kapalı halde dudaktan ve yanaktan yapılan öpüşmelerde bulaşmadan bahsedilmez.

Ancak kanayan yara, çizik ve hasarlı cilt durumunda riskler artabilir. Bu nedenle dudakta açık yarası olan kişilerle öpüşmek sağlıklı değildir. Ayrıca dil ile ağız içi teması olan öpüşmelerde yaralar ve iltihaplar yoluyla bulaşama olabilir. Bu durumda AIDS bulaşma riski bile olabilir.

Karşılıklı her şeyi paylaşın.

GENÇLEŞMEK İSTİYORUM

44 yaşında şişman bir kadınım. Kadın hastalıkları uzmanına muayene oldum. Miyom çıktı. "Menopozda küçülür" dediler. Kötü bir şey mi?

HAYIR. Kas bezeleri diyebiliriz. Hormonlarla ilgilidir. Bu yüzden menopoz sonrası küçülmesi beklenir.

Kansere dönüşmez. Çok sık görülür. Merak etme.

Takibe devam et.

69 yaşındayım. Alnım ak, başım dik. Ancak yaş ilerledikçe erkeklikte kayıplarım olmaya başladı. Ozon tedavisi gençleştirir diyorlar. Doğru mu?

OZON tedavisi, uygulanan bedenlerde tamir sistemlerini daha iyi çalıştırır. Hücre yenilenmesi yaptığı ispatlandığından gençlik aşısına benzetilmiştir. Genel olarak uygulama yapılması doğru ve faydalıdır. Her bedenin tamir hızı farklıdır.

Sabredersen bedenindeki değişiklikleri fark edebilirsin.

35 yaşındayım. Dört yıldır böbreğimde kist var. Tedavisi var mı? Yardım edin...

BASİT böbrek kistleri genellikle sadece takip edilir. Genelde 10 santim çapına kadar belirgin bir problem yaratmaz. 10 santimin üzerine çıktığında ise yüksek tansiyon, iltihap ve böbrek yetmezliğine neden olmuşsa tedavisi yapılır. 6 ayda bir böbrek kistinin büyüklüğünü ve özelliklerini takip etmelisin.