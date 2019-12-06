Aşk iyileştirir

Eşimle sorunum yok. Kendisi de çok şükür benden memnun. Haftada 2-3 kez ilişkiye giriyoruz. Ancak arkadaşlarım söyledi. Çok ilişkiye girince erkeklerde prostat kanseri olurmuş. Doğru mu bu?

KORKU ve kaygı tüm hastalıkların kaynağıdır. İyi giden durumlarda bile kaygılanacak şeyler bulmayın. Yapılan son çalışmalarda da sık cinsel ilişkinin erkeklerde prostat kanserine yatkınlığı azalttığı tespit edilmiştir. Önemli olan sağlıklı beslenme, kaygıdan uzak kalma, yeterli uyuma, sigara ve alkol gibi bedene zarar veren alışkanlıklardan sakınmaktır.

İşyerinde sık sık idrara çıkıyorum. Su içmeyi azalttım fayda etmedi. Ne önerirsiniz?

MUTLAKA tam idrar tahlili yaptır.

Sadece enfeksiyonda sık idrara çıkılmaz.

Mesane hassasiyetini arttıran durumlar, mesaneye bası yapan hastalıklar, şeker hastalığı sık sık idrara çıkmamıza neden olabilir. Açlık ve tokluk kan şekerini de ölçtür. Mutlaka bir kez üroloji muayenesi ol.

Sık sık idrara çıkmamak içinde idrar yapmayı erteleme. İdrar tutmanın mesaneye verdiği zararların yanında bir de kalbe verdiği zarar var. Bir araştırmaya göre, fazlasıyla dolu bir mesaneyle dolaşmak kalp üzerinde strese yol açarak, risk altında olanların kalp krizine yakalanma olasılığını artırabiliyor.

Bu yüzden zamanı gelince ertelemeyin, hemen tuvaletin yolunu tutun. Her şeyin aşırısı zarar...

6 aydır sürekli bisiklet sürüyorum. 3 aydır makatıma, torbalarıma, kasıklarıma yayılan ağrılarım olmaya başladı. "Prostat iltihabı olabilir" dediler. 27 yaşında normal mi bu?

BİSİKLET oturakları dar ise yarış bisikleti benzeri öne doğru eğilme pozisyonu ile kullanım sürekli ise bu sporla ilgili olabilir.

Özellikle Pudental sinir dediğimiz sinir kablosu bu tip durumlarda baskı altında kalır. Bu tip şikayetler yapabilir. Prostat bezi iltihaplarında da bu tip şikayetler olduğundan karıştırılabilir. O yaşta da iltihap olabilir.

Üroloji uzmanına benim dediklerimi de ilet. İltihap ihtimali de araştırılsın.

Ayrıca yaptığın sporu da gözden geçir. Hatta bir süre bırakarak şikayetlerinin etkilenip etkilenmediğini takip et..