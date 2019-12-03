Prostatta mutluluk

61 yaşındayım. Üç hafta önce prostat ameliyatı oldum. Ne zamandır eşime yaklaşamıyorum. Ne zaman ilişkiye girebilirim?

ACELE işe şeytan karışır. Anlaşılan dikişlerin alındı. Ameliyat sonrası ilk üç ay cinsel ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelmesi söz konusu olabilir. Ayrıca ilk 1.5 ay dik oturma, ilk iki ay ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın.

Bisiklet, motosiklet binme.

Unutma, sabreden derviş muradına ermiş.

Son dört aydır eşimle doğru düzgün ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. Doktora git dedim. Gitmiyor. Başka bir kadın mı var acaba diye içim içimi yiyor?

ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı ve korkuyla ilgilidir. Uykusuzluk ve düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir.

Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir.

Psikolog ve ürolog takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler. Yani git demen yetmez. Başka birisiyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali öncelikle sizin korkunuz olabilir. Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız. Ancak karşılıklı güvensizlik sorunları besler büyütür.

DÜĞÜN HEYECANI

48 yaşındayım. Yakında evleneceğim. Ama düğün gecesi rezil olurum diye korkuyorum. Daha önce hiç tecrübem yok. Ne yapmalıyım?

AKLINA ne ekersen onu biçersin. Eşler arasında utanma ve mahcubiyet olmaz. İki erişkin olarak doğal bir süreci mutlaka tamamlarsınız. Ayrıca düğün gecesinin kendine özel yorgunlukları vardır.

Bir ömür boyu eksiklikleri tamamlamak, yanlışları düzeltmek ve bilmediklerini öğrenmek mümkün.

Kitaptan yüzme öğrenilmez.

Kardeşim yeni evlendi. Çocukları olmadı. Bende kendime baktırsam mı?

ACELE etme. Panik yapma. Belki doğum kontrol yöntemleri kullanıyorlardır.

Kendi muayenelerini, tahlillerin yaptır. Bu kendi sağlığın için iyi olur.

29 yaşındayım. Hamileyim. Çay, kahve çok içerim. Zararı olur mu?

GÜNLÜK kafein tüketimi 200 mg'ı geçmemeli. Bu miktar yaklaşık 2-4 bardak çay veya 2 fincan kahve veya 250 gram çikolatada bulunur. Kola ve diğer asitli içecekler tüketilmemeli.

İKTİDARSIZLIK SORUNU

15 yıldır şekerim var. Üç aylık şekerim iyi. Tansiyonum da ilaçlarla iyi. Ama hanımla ilişkide sıkıntılarımız oluyor. İktidarsızlık sorunu yaşıyorum. Hap aldım ancak düzelmedi. Ne yapmalıyım?

ÖNCELİKLE hemen muayene ol ve tetkikler yaptır. Önce iç hastalıkları uzmanına başvur. Bana başvuran hastalarımdan Tpsa, FPsa, östrojen, Prolaktin, Tsh, tam kan sayımı, tokluk kan şekeri ve CRP gibi temel testler isterim.

Ayrıca Penil Doppler Ultrasonu gerekebilir.

Ama en az bunlar kadar önemli bir test de efor testi ve TT ekokardiyografi dediğimiz kalp ultrasonunu mutlaka yaptır. Çünkü şeker ve hipertansiyonu olan hastalarımızda cinsel iktidarsızlık kalp damar hastalığının ilk belirtisi olabilir. Ayrıca tansiyon ve şeker tedavilerinin yeniden ayarlanması gerekir. Gerekirse üroloji uzmanına da danışmanı doktorun ister. Korkma ve gecikme.

Askerden sonra kilo aldım. Memelerim biraz sarktı. Nasıl düzelirim? Kilo verirsem memelerim düzleşir mi?

ÖNCE sebebi öğrenmemiz gerekir. Fazla kilo, azalmış testosteron, artmış östrojen, alkol alımı, kortizonlu ilaç kullanımı, bazı mide ve saç dökülmesinde kullanılan ilaçlar erkeklerde meme büyümesine neden olabilir.

Jinekomasti dediğimiz bu durumun önce tanısını koymalı sonra nedene uygun tedavi etmeliyiz.

Kilo vermek için diyet takibine gir.

HEMEN DOKTORA GİDİN

Guatr ameliyatı oldum. Kasılmalar başladı. Paratroid hormonun azalmış dediler. Ameliyatla ilgisi var mı?

OLABİLİR. Ameliyatın tipine göre tiroit bezinin içindeki bu hormon üreten bezleri ayırır ve kalan parçanın içine yerleştirebilirler. Paratiroit bezleri tiroit bezinin arkasında yapışık olarak bulunur ve 4 adettir. İki tanesi yukarıda iki tanesi aşağıdadır. Paratiroit hormonu kandaki kalsiyum düzeyine göre salgılanır.

Kanda kalsiyum düşük ise paratiroit hormonu salgılanır ve bu hormon böbrek ve kemiklere direkt olarak etki eder.

İç hastalıkları uzmanı veya endokrin uzmanına takip edilmelisin.

SAÇIM HEP CANSIZ. ŞAMPUAN DEĞİŞTİRDİM DÜZELMEDİ. SİZ NE TAVSİYE EDERSİNİZ?

BADEM yağı; E vitamini, kalsiyum, çinko, demir, fosfor, selenyum, bakır, magnezyum ve niasin açısından zengindir. Kuru saç ve ciltlere faydalıdır.

Günde iki çay kaşığı tüketin.

Ayrıca kuruyan cildinize günde iki kez sürün. Banyo sonrası saç diplerinize bir yemek kaşığı miktarı saçlı derinize uygulayın yaklaşık bir saat bekletin.