Fıtık ve cinsellik

Eşimin bel fıtığı var. Dört aydır ağrısı sürüyor. Cinsel ilişkide de sertleşme sorunu yaşıyor. Fizik Tedavi Uzmanı "Cinsel hayatınız etkilenir" dedi. Doğru mu?

ETKİLEYEBİLİR. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır ve ezilir. Çalışması bozulur.

Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, belde ve bacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizlikler de olabilir.

İhmal etmeyin.

Dokuz haftalık hamileyim. Gebeliğim iyi geçsin istiyorum. Yediklerime dikkat ediyorum. Balık yağı desteği de alayım mı?

GEBELİKTE Omega- 3 ya da daha yaygın bilinen adıyla balık yağı almanın gebelik diyabeti, hipertansiyon ve eklampsi denen hastalık oluşmasını önlediği saptanmıştır.

Avrupa'da yapılan çalışmalarda yüksek riskli gebelere son trimestrde (son üç ayda) günde 2.7 gram EPA+DHA yağ asiti verildiğinde prematüre doğum riskinin yüzde 33'den yüzde 21'e azaldığı gösterilmiştir.

Gebelikte EPA ve DHA alan annelerinin beyin fonksiyonlarının daha iyi olduğu iddia edilmişse de ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Yani en azından zararı yok. Ama mucize beklememek lazım.

KANSER KORKUSU

58 yaşındayım. Kadın hastalıkları uzmanına gittim. Rahim ağzından parça alalım dediler. Komşum da gitti ona camda tahlil yapmışlar. Benden neden parça alıyorlar?

HERKESİN bedeni ve hastalığı ayrıdır. Bazen smear dediğimiz örnek hazırlanılarak karar verilir.

Bazen de parça alınır.

Rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılması (konizasyon) ve rahim ağzının yakılarak çıkarılması (LEEP) rahim ağzı hastalıkları tanısında ve cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemle rahim ağzında ve rahim ağzı kanal kısmında yerleşen ve kansere dönüşme riski olan hastalıklı doku tanı ya da tedavi amacıyla çıkartılır. Anesteziyle yapılır.

Canın yanmaz.

Babam üç ay önce hastalandı. Karaciğer mikroplu hepatit olmuş. Yani karaciğeri iltihaplanmış. Neler yemesi gerekir?

DİKKAT edeceği en önemli nokta istirahatlarini sırt üstü yapması.

Yemeklerin etkisi sınırlı olsa da katı yağlar (tereyağı, margarin), yağda kızarmış et, hamur ve sebzeler, kavurmalar, yağlı et, süt, peynir, sucuk, salam, sosis, fazla miktarda hamur işi yiyecekler ve tatlılar, yağlı yiyecekler (kaymak, krema, mayonez, tahin, tahin helvası, vb.) önerilen miktarlardan fazla et, süt ve yumurta tüketmesi önerilmez. Stres, sıkıntı, evham ve kaygı hali bedenin dengesini bozar.

Tam bir yıldır yaygın eklem ağrılarım var. Gittiğim doktorlar kireçlenme diyor. Nasıl kireçlenebilirim ki? Her ağrısı olana kireçleme mi diyorlar?

HAYIR. Tabi ki her ağrısı olana kireçlenme demeyiz.

Kireçlenme ya da tıptaki ismiyle osteoartrit eklem kıkırdağının zedelenmesiyle olur. Kireçleme eklem kıkırdağının yapısının bozulmasına, aşınmasına, incelmesine ve hatta kaybına neden olur. Ayrıca, eklem kıkırdağının altındaki kemik dokusunda da değişiklikler sonucu kemikte büyümeler ve eklem kenarında çıkıntılar gelişir. Sonuçta kireçlenme eklemlerin normal yapısını bozarak, hareketlerde kısıtlanmaya ve ağrıya neden olur. Hastalara uygulanan ozon tedavisi ağrı kontrolünde fayda sağlayabilir.

GURUR YAPMA

47 yaşındayım. İlişki sırasında yeterince sertleşemiyorum. Ailemde kolesterol yüksekliği var. Yüksek kolesterol sertleşmede sorun yaratır mı?

ÖNCELİKLE kolesterol düzeylerine baktır. Kolesterol yükseldi diye sertlik direkt olarak etkilenmez.

Zaten cinselliğimizi sağlayan hormonların yapılmasında kolesterol kullanılır.

Ancak damar sertliği, yüksek kolesterol düzeyi olan kişilerde daha erken başlayabilir.

Yani yüksek kolesterol ve diğer sebepler damar sertliğini meydana getirdiyse, sertleşme de azalabilir.

Aynı zamanda kalp damarları da bu nedenle tıkanabileceğinden kalp krizi riskleri de artabilir. Korkulu rüya görme. Tahlil yaptır. İç hastalıkları uzmanına git.

Karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdum. Bilgisayarlı tomografi ektiler. "Böbrek üstü bezinde kitle var" dediler. Kan tahlili istediler. Kanser miyim? Yardım edin...

KARIN bölgesi ile ilgili bir görüntüleme sırasında böbrek üstü bezinde tesadüfi olarak saptanan bezelere Adrenal İnsidentaloma denir. Hormonlarla ilgili hastalıklar söz konusu olabilir.

Boyutları ve görüntü özellikleri önemlidir. Aktardıklarınızla kanser veya kanser değil diyemiyoruz.

Kan tahlillerini yaptır.

Belki MR gerekebilir.

Şimdilik panik yapılacak bir durum yok.