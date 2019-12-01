Ruhum genç ama

Yaşım 60 ama ruhum genç... Ruhum kaynıyor ama erkekliğimde sorunlarım var. Hanım bu durumdan şikayetçi. Kök hücre yapılıyormuş cinsel organa. İyi gelir mi?

BİZİM işimiz tedavi yapmak.

Geleceği bilemeyiz. Erkek cinsel organına PRP veya diğer bilinen ismiyle kök hücre nakli yapılır.

Özellikle iktidarsızlıkta ve sorunlu organlarda doktor kararı ile uygulanır. Her hastada tedaviye cevap farklı olabilir. Ama fayda beklentisi olan bir uygulamadır.



62 yaşındayım. Eşim vefat etti.

Bir süre önce fıtık ameliyatı oldum ve sertleşme sorunu yaşamaya başladım.

Yeniden evlenmek istiyorum. Ne yapayım?

ÖNCELİKLE hormonal olarak bedeninin ne durumda olduğunu anlamamız gerekiyor.

Testosteron, prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın.

Moraliniz düzelmeden şikayetiniz de düzelmeyebilir. Ayrıca kalp damarlarını kontrol ettir. Damar darlığı var mı yok mu bakılsın. İç hastalıkları uzmanının takibine gir.

Sonuçları tekrar değerlendirelim.



4 aylık evliyim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Boşaldıktan sonra da çok acı çekiyorum. Bu neden olabilir?

BOŞALMA sonrası meydana gelen acı şikâyeti üretrit, testis, fıtık ve prostat hastalıklarında görülebilir. Yani üroloji uzmanına muayene olman gerekiyor. Erken boşalma açısından da ürolojik sıkıntılar değerlendirilir. Gerilim, korku, kaygı ve eşlerin birbirine karşı olan tutumları erken boşalmaya neden olabilir. Bu konuyu bir düşün. Farklılıklar ve yanlışlıklar varsa düzenle.



23 yaşında bir bayanım. Göğüslerim arkadaşlarımınkinden küçük. Bu beni huzursuz ediyor. İlaçla düzelir mi?

ÖNCELİKLE bu sorunun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir farklılık mı olduğunu anlamamız lazım.

Östrojen ve tiroit fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptırmamız lazım. Östrojen eksikliği memelerde küçülme, vaginada kuruluk, ilişki esnasında ağrı, ciltle kırışıklık, saç dökülmesi, vaginada sarkma, cinsel isteksizlik ve cinsel ilişkiden zevk almama sonuçlarını doğurur. Herhangi bir ilaç alma. Önce tanı sonra tedavi.



29 yaşında bir kadınım. Dört ay önce evlendim. İlişki haz sırasında önümden aniden sıvı boşalıyor. Sonra idrarında yanma oluyor. Bu hastalık mı?

KADINLARIN cinsel ilişki sırasında orgazm olduğunda bir sıvı gelmesi ihtimali tıbben mümkün.

Bu sıvı çoğunlukla idrardır. Kadın orgazmı sırasında idrar kaçağı olabilir. İlişki öncesi idrar kesesini boşaltın. Yani idrarınızın yapın.

Yine de bu durum tekrarlayabilir.

Ayrıca bir kez kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Tam idrar tahlili yaptırın. Mesane iltihabı, vagen iltihabı durumlarında da aynı şikayetler olabilir.