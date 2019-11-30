Aşktan kaçmayın
DİŞİ cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya bir dakika sonra olan sperm boşalmasına erken boşalma denir.
Sürekli tekrarlıyor olması, kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan bir durumdur. İç hastalıkları, üroloji ve psikiyatri takibi gerekir. Davranış tedavisi/psikolojik tedavi olumlu katkılar yapar. İlişki öncesi haricen sürülen jel, merhem, kremler kullanman gerekebilir.
Önce teknik direktör belirle. İç hastalıklarına git. Sonrası gelir.
Altı aydır depresyondayım. Bu nedenle hanımla bir araya gelemiyorum. Eşimden soğudum. Ne yapmam gerekiyor? Yardım edin...
UMUTSUZLUK ve kızgınlık gibi duygular cinselliğin ortaya çıkmasını engelleyebilir. İşin ilginç yanı depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar da isteksizliği yol açabilir. Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes. Eşler duygusal dünyalarını olumsuz etkileyen durumları birbirleriyle paylaşmalıdır.
Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan, eşin kendi ihtimallerini düşünebilir. Bu durumun en kötü ihtimali ise 'Ya başka bir kadın varsa?' fikridir. Aileni sen kurtaracaksın. Önce bunları hallet.
Sürekli belim ağrıyor. Hap kullanmaktan bıktım. Bunun için iğne yapıyor musunuz?
HASTALARIMIZIN takibinde doğru tanı ve tedavi önemlidir. İşe yaramayan tedaviler bırakılır. Diğer ihtimaller gözetilir. Lokal injeksiyon uygulamaları bu tedavilerden biridir. Ağrının sebebi doğru tespit edilmelidir. Bel fıtıkları, fıtık başlangıçları ve kas spazmları gibi nedenlerde ağızdan alınan ilaçlar yetersiz kaldığında, nöral terapi ve mezoterapi uygulamaları yapılabilir.
Manyetik alan tedavisi yani mıknatıs tedavisi uygulanabilir.
24 yaşında kadınım. Yaklaşık üç aydır idrarımda yanma var. Doktor antibiyotik verdi. Ama problem devam ediyor. Ne önerirsiniz?
İDRARDA yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir.
Sebep mikrobik ise kullanılan antibiyotik etkisiz kalmış olabilir. İdrar kültürü ve ortaya çıkan mikroplara hangi antibiyotiğin verilmesini gösteren antibiyogram yapılabilir. Şeker hastalığında, böbrek ve kanallarındaki taşlarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilir.
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