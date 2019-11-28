Öpücük krizi

Sevgilimle buluştum. Çay içtik bardaklar karıştı. "Ya hastalık bulaşırsa" dedi. Ne hastalığından bahsetti anlamadım. Bende ne olabilir ki?

SANA bu soruyu neden sorduğunu ancak o bilir. O'na sor.

Benim uzmanlık soruma gelince...

Ağız kapalı halde dudaktan ve yanaktan yapılan öpüşmelerde bulaşmadan bahsedilmez. Ancak kanayan yara, çizik ve hasarlı cilt durumunda riskler artabilir. Bu nedenle dudakta açık yarası olan kişilerle öpüşmek sağlıklı değildir.

Ayrıca dil ile ağız içi teması olan öpüşmelerde yaralar, iltihaplar yoluyla bulaşama olabilir. Bu durumda AIDS bulaşma riski olabilir.

Eşim 56 yaşında. 3 ay önce kalp krizi geçirdi, ilaç tedavisi sürüyor. Cinsel hayatımız eskisi gibi değil. Doktora da söylemeye utanıyoruz. Ne yapmalıyız?

HER hastanın hastalığı, kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Uygun ve düzenli egzersizler, ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticileri ilişki öncesinde alın.

Beş yıldır tansiyon ilacı kullanıyorum. Bir aydır da sertlik halim uzun sürmüyor. Cinsel gücü arttıran ilaçlardan alsam bir şey olur mu?

DİKKAT! Sakın doktorunuzdan habersiz cinsel gücü arttıran ilaç kullanmayın. Bazı tansiyon ilaçları, cinsel güç arttırmak için kullanılan bu ilaçlarla birlikte alındığında hayati riskler doğurabilir.

21 yaşındayım. Üç yıldır sigara içiyorum. Arkadaşlar erkekliğine zararlı dediler. Ben zaten günde bir paket içiyorum. Yine de zararlı mıdır?

EVET. Sigara erkeklerde cinsel isteksizliğe yol açabilir. Bu tespite gülüp geçenler sigarayı bırakmadığında mesane ve prostat kanserine yakalanabilir. Ayrıca sigara sperm kalitesini bozduğundan çocuk sahibi olmayı engelleyebilir.