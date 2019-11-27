Aşkı artırır

7.5 aylık evliyim. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Bunaldım artık! Severek evlendik ama neden böyle yapıyor anlamıyorum. Ne önerirsiniz?

EVLİLİĞİN maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle muhabbet et. Eğer bedensel sıkıntılar varsa, iç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayenesi gerekebilir. Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog muayenesi uygun olur. Sen de kendini sıkma. Sabır, gayret.

Altı aydır depresyondayım. İlaç kullanıyorum. Hanımla bir araya gelemiyorum. Eşimden soğudum. Yardımcı olun ailemi kurtarın...

DEPRESYON ve depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar isteksizliğe neden olur. Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuş.

Bir süre ilacı kullanmayı kes.

Sıkıntılarını da eşinle paylaş. Aileni sen kurtaracaksın. Eşinin gönlünü alacak küçük jestler yap.

Oğlumu evlendirmek istediğim kız şeker hastası. Günde 3-4 tane insülin iğnesi yapıyor. Bu kızla evlenmesinde sakınca var mı? Çocukları olur mu?

ŞEKER hastalığı evlenmeye engel değildir. Çocuk mevzusuna gelince; erkek ve dişinin üreme organları ve hücrelerinin sağlıklı çalışması gerekir. Hem kadın hem erkek sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olamayabilirler. Yani garanti yok.

33 yaşındayım. Evliyim. Şeker hastasıyım. İki yıldır erken boşalma sorunu yaşıyorum. Doktora gitmedim. Bana bir yol gösterin...

İKİ yıl oldukça uzun bir süre.

Şeker hastalığı cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle perhiz, su, hareket, düzenli tedavi ve stres kontrolü şart. Uzun süre düzensiz beslenen ve düzensiz ilaç kullanan kişilerde beklenen olumsuzluklar daha fazla görülür.

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