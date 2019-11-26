Mahcup olmayalım

64 yaşındayım. Uzun süredir yalnızım. Evlenmek istiyorum. Ancak ilişkide mahcup olurum diye korkuyorum. Ne yapmalıyım?

TAKDİR edersin ki cevap çok. Nerden başlasak bitmez. Öncelikle cinsel ilişki iki kişi arasındaki bir süreçtir. Sabit bilgileri yoktur. Kişiden kişiye farklılıkları vardır.

Soruları müstakbel eşine mutlaka sormanı öneririm.

Beş aylık evliyim. İlişkide kendimi sıkıyorum. Eşim de sinirlenmeye başladı. "Başka bir şey mi var?" diyor. Boşanmasından korkuyorum. Yardım edin.

VAJİNİSMUS dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın bunu yaşayabilir. Kadın cinsel organının etrafındaki kasların istek dışı bir şekilde kasılmasıyla ortaya çıkar. Bu da cinsel ilişkiye engel olur. Hastalık durumu olmasa bile kadınların yaklaşık yarısında ilk cinsel ilişki deneyimi öncesi bu şikâyetler olabilir.

Eşinle korkularını paylaş.

Acıma hissi için birlikte hareket edin. Eşinle paylaşamadan çözmek zor.

Psikolog desteği de alabilirsin.

ŞEKER VE MUTLULUK

43 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Kan şekerim açken 135 civarında oluyor. Son üç aydır bana garip şeyler oldu. Cinsel hayatımda sıkıntılar başladı. Sizce bu normal mi?

HAYIR. Cinsel hayatının etkilenmesi belki ilaçlardan, belki gereksiz kafaya taktığın sorunlardan kaynaklı olabilir. Kan glikoz düzeyi iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz. Kan glikozu uzun süreli kontrolsüz olursa erkeklerde beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatan hasarlara neden olabilir. Sertleşme için gerekli olan sinirlerin ve damarların işlevini bozulabilir. Ancak sendeki kesinlikle böyle bir durum değil. Üroloji uzmanına muayene olmalısın.

Evleneli beş ay oldu. Eşimle ilişkideyken sürekli ağrım oluyor. Dayanmak da zor geliyor. Apandisitten ameliyat olmuştum. İlgisi olabilir mi?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir.

Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.

26 yaşındayım ve diyabet hastalığından korkuyorum. Ailemde şeker hastalığı var ve hepsi de kilolu. Ben de 81 kiloyum. Risk altında mıyım?

KİLONUZU yazmışsınız ama boyunuzu yazmamışsınız. Ailede diyabet öyküsü olanlar, sigara kullananlar, kalp ve tansiyon hastaları, bel çevresi geniş olanlar, kilolu olanlar ve hareketsiz yaşam sürenler şeker hastalığı riski altındadır.

Kafayı her şeye takma.

Düzenli beslen, düzenli hareket et. Bol su iç.

Mümkünse iç hastalıkları uzmanına muayene ol.

61 yaşındayım. İki ay önce idrar tahlilimde kan çıktı. Film çektirdim. "Prostat büyümüş" dediler. İki yıl önce de kum dökmüştüm. Kum dökmek prostatı büyütür mü?

HAYIR büyütmez.

Prostat bezi ve idrar kesesi hastalıklarında, idrar yolunda kanama olabilir.

Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar ve kan tahlili, ultrason filmi ve üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Sonuçlar, rahatsızlığı net bir şekilde gösterir. Yani doğru üroloji uzmanı muayenesine...