Eşim korkuyor

Yeni evliyiz. Eşim ilişkiye başlarken kasılıyor. Üç aydır bu haldeyiz. Utanıyor sanırım. Doktora gidelim mi?

EŞİN mutlaka kadın hastalıkları uzmanına muayene olmalı. Sorun bedensel, ruhsal ve sosyal olabilir. Kadın hastalıkları uzmanı normal derse psikolog değerlendirmesi gerekebilir. İlişkiye başlama şartlarını ve uygulama şekillerini de doktorunuzla paylaşın. Bunlar da gerçek sorunun ne olduğunu bulmanızda faydalı olur.

54 yaşındayım. 19 yıldır sigara içiyorum. Menopoza girdim. Kardeşim kemiklerin kolay kırılır dedi. Doğru mu?

KEMİK erimesi menopoz döneminde artar.

Gerekli tedbirleri almayan kişilerde kırıklara yatkınlık artar. Alkol ve sigara kullanımı kemik kırıklarına yatkınlığı arttırır. Hareket et, ağırlık kaldır ve D vitamini seviyeni ölçtür.

ROKADA AŞK VAR

Eşimle sık ilişkiye giremiyorum. Bu ikimizi de üzüyor. İlaç kullanmayız. Bunu ne yiyerek atlatabiliriz?

CİNSEL ilişki isteğini arttırıcı birçok gıda tarif edilebilir. Sebzelerden ısırgan, pırasa, lahana ve soğan tüketin.

Kuruyemişlerden mahlep, Antep fıstığı ve fındık eksik olmasın. Pazardan roka, maydanoz ve nane almadan eve girmeyin.

Ada çayını da tarçınlı için. .

Eşimle ilişki isteğim azaldı. Doktor spor yapmamı önerdi ama bir fark olmadı. Eşim de kızıyor. Daha fazla spor yapayım mı?

YAPMA. Spor bedendeki kas miktarını arttırır.

Testosteron hormonu arttığında ilişki isteği olumlu etkilenir. Bu nedenle egzersiz yapın deriz. Sen vur deyince öldürmüşsün. Yüksek enerji harcama ve yorulma sonrası yüksek enerji ve aktivite gerektiren ilişkide başarılı olmaya çalışmışsın.

Sonuç hüsran olunca paniklemişsin. Gerek yok.

Cinsel ilişki öncesi hafif tokluk, dinlenmiş hal ve sakinlik tavsiye edilir.

Hocam yaşım 49. Prostat testi yaptırdım. "Kanser olabilirsin" dediler. Benim şikayetim de yok. Moralim çok bozuk ne yapmalıyım?

ANLADIĞIM kadarı ile total PSA testi yaptırmışsın. Test sonuçları tek başına tanı koydurmaz. Bu test, sadece kanserde yükselmez. Prostat iltihabı, prostat biyopsisi, idrar yolu ameliyatları ve cinsel ilişki sonrası da kanda yüksek çıkabilir. Üroloji uzmanına muayene ol. Eğer hala şüphe olursa prostat biyopsisi gerekebilir.

ARKADAŞINI DİNLE

25 yaşındayım. Askerden yeni geldim. Çok sigara içtim. Arkadaş "Böyle gidersen erkekliğin biter" dedi. Sigara içenlerin erkekliği bozulur mu?

EVET. Sigara erkeklerde cinsel isteksizliğe yol açabilir. Bu tespite gülüp geçenler sigarayı bırakmadığında ilerde mesane ve prostat kanserine yakalanma riski taşır. Sigara, sperm kalitesini ve hareketini bozduğundan çocuk sahibi olmayı engelleyebilir. Yol yakınken tekrar düşün.

2007'de panik atak tedavisi gördüm. İlaçla bitti. Ama cinsel hayatım da bitti. Geri getirmek için ne yapayım?

ATAK yapman gerekli.

Bazı antidepresan ilaçları cinsel isteksizlik yaratabilir.

Ayrıca hiperprolaktinemi gibi farklı hastalık ihtimalleri de isteksizliğini arttırabilir. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.

Hormon taraman yapılsın.

Hemen cinsel güç arttıran ilaçlardan kullanma.