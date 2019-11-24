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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 24 Kasım 2019, Pazar

Nerede o eski günler!

Hocam şişmanım, sigara içiyorum.
Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Ayrıca ilişkide eskisi gibi iyi değilim. Zayıflasam düzelir miyim?
BU anlattıklarına göre uyku apnesi hastalığı dediğimiz bir durumdasın. Tabi ki sigarayı bırak.
Kilo ver. Ancak bunlar yetmez.
Mutlaka kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir.
Dikkatsizlik yapar. Bu da gün içinde çalışma hayatını etkiler, dikkatsizliğe bağlı kazalara bile neden olabilir. Bu hastalık cinsel hayatı da olumsuz etkiler. Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir. Sadece bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftler bile vardır.

Yeni evli genç bir kadınım. Cinsel ilişkiye girdiğimizde ağrı organımda ağrı duyuyorum. Eşime söylemekten utanıyorum. Ne yapmalıyım?
KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Öncelikle hemen eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi bile etkileyecek hale gelebilir.
İsteksizlik hali başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir. Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart. Yine de öncelikle bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun.
Gerekirse iç hastalıkları uzmanı ve psikolog desteği gündeme gelebilir.
Ama hemen eşinle şikayetini konuş.

Üç ay önce evlendim. İdrar yollarım hep hasta. Eşim doktora götüreyim dedi. Bilemedim. İlaç kullanmayı sevmiyorum. Başka yol yok mu?
ÖNCELİKLE bazı tahlillerin yapılması gerekir. İdrar tahlili, idrar kültürü, üriner sistem ultrasonu, CRP, açlık ve tokluk kan şekeri testlerini mutlaka yaptır. Üroloji uzmanı görsün. Ayrıca küvet kullanma, duş al. Cinsel ilişkiden önce ve sonra bir bardak su iç.
Cinsel ilişkiden 15 dakika sonra idrar yapın. El temizliğine dikkat edin.
Tahratlanırken yani dışkılama sonrası temizliğinizi yaparken önden arkaya doğru temizlik uygulayın. Çok temiz olayım diye fazla miktarda temizlik maddesi kullanmayın. Yoğurt, maydanoz, ısırgan otu ve hatmi çiçeği idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.
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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Nerede o eski günler!
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