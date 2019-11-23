Bahanelere sığınma
Doktora gittim ancak o da bana erkek hormonu tahlili yazmış. Herhalde karıştırdı. Ne yapayım?
MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Östrojenin yanında, erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığı için çok önemlidir.
Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron, şehvet duygusunun oluşmasında ve cinsel isteğin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir.
Ayrıca depresyon, hipotiroidi, kan şeker düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir.
İç hastalıkları uzmanının takibinde kalın.
Özel güvenlik olarak çalışıyorum. Bir yıllık evliyim. Hanımla doğru düzgün ilişkiye giremiyoruz. Sürekli yorgun oluyorum. Vitamin işe yarar mı? Ne yapayım?
SENİN önce uyuman, dinlenmen lazım. Daha iyi bir cinsel ilişki süreci için dinlenmiş olmalısın.
Gece gündüz dönüşümlü çalışmalar hormonların üretilmesini etkiler. Bu yüzden uykudan uyandıktan sonra ilişki planlamanız daha uygun olur. Eşinin yaşam düzenini de gözetin.
Ginseng desteği ve ahududu çayı cinsel istek açısından destekleyici olacaktır.
26 yaşındayım. Askerliğim bitti derken sıkıntılarım başladı. Başım ağrıyor.
Memelerim büyüdü, elim ayağım şişti. Sürekli ağlayasım geliyor. Cinsel hayatım da iyi değil. Sorunum ne?
ÖNEMLİ tespitler yapmışsın. Bize bu şikayetlerle başvuran hastalarımızda öncelikle hormonlara bakarız.
Başta prolaktin dediğimiz süt hormonu diye de bilinen hormonun tahlilini mutlaka yaptır. İsteksizlik ve sertleşme sorunu da bununla ilgili. Duygusallık da bu hormon fazla üretildiğinde artar. Hipofiz bezi dediğimiz beynimizdeki bir merkezin tümörlerinde bu anlattıkların ortaya çıkar.
İlaçla tedavisi mümkündür.
Merak etme. Ayrıca TSH, östrojen ve testosteron testi de yaptır.
5 haftalık gebeyim. Hazımsızlığım var. Annem kantaron yağı iç dedi bende size sormadan bitki yağı almadım. İçeyim mi?
KANTARON bitkisinin toprak üstünde kalan kısımlarından yapılan zeytinyağlı karışım, çay ve toz şeklinde kullanılır.
Özellikle sindirim sistemi şikayetleri olanlara tavsiye edilir. Ancak gebelikte kullanılmasını önermiyorum. Emzirme döneminde de kullanmayın.
Öncelikle hazımsızlığınızın nedenini bulmalıyız. Ona uygun tedbir, takip ve tedavi planlamalıyız.
27 yaşındayım. Bisiklet kullanıyorum. Beş haftadır erkeklik torbalarım ağrıyor.
Oturağı değiştirdim ancak ağrı devam ediyor. Sıkıntı nedir?
AĞRI bir alarm sistemidir. Nedenini bulalım. Başta tümör olmak üzere enfeksiyon, kist ve benzeri hastalık ihtimallerini de araştıralım.
Testis ultrasonu, kan hormon ölçümleri ve diğer değerlendirmeler için üroloji uzmanına muayene ol.
27 yaşındayım. Günde iki defa ilişkiye giriyorum. Sonrasında cinsel organımda yanma oluyor. Nedendir?
AŞIRI kullanılan her şey erken aşınır. Sık ilişkiye bağlı riskler vardır.
Var olan süreç üretrit hastalığına neden olmuş olabilir. Ayrıca biri de cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıklar vardır. Bu açıdan da tahlil yaptırmalısın. Üroloji uzmanı muayenesi gerekli.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Eşim çok istekli 22 Kasım 2019, Cuma Eşimin karaciğerinde kanser çıktı. Tedavi görüyor. İşi de bıraktı. Şimdi sürekli ilişkiye girmek istiyor. Bende...
- Gönlünü alın 21 Kasım 2019, Perşembe Altı aylık evliyim. Eşimle ilişkimiz iyi. Ama ilişkiden sonra uyuduğumda eşimin yüzü asılıyor. Bir tavsiyeniz var...
- Tansiyon ve aşk 20 Kasım 2019, Çarşamba İki yıldır tansiyonum yüksek. Şikayetlerim arttı. Doktor yeni ilaç verdi. Bu defa da hanımla ilişkimiz sıkıntıya...
- Gurur yapmayın 19 Kasım 2019, Salı Son dört aydır eşimle ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. "Doktora git" dedim. Gitmiyor. Başka bir kadın mı...
- Aşka engel değil 18 Kasım 2019, Pazartesi Karım üç yıldır kolon kanseri tedavisi görüyor. İlişkiye girmek istiyorum ama doktoru "Kanser hastası ilişkiye...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.