Gönlünü alın

Altı aylık evliyim. Eşimle ilişkimiz iyi. Ama ilişkiden sonra uyuduğumda eşimin yüzü asılıyor. Bir tavsiyeniz var mı?

OLABİLİR. Bir kere ilişki sonrası uyumandan hoşlanmıyor olabilir.

İlişki sonrası okşamalar ve öpmeler çiftler arasındaki duygusallığı arttırır.

Aksi durumlar gerilim yaratır. İnsani bir süreç olan cinsel ilişki sürecini uygun olarak bitirmeliyiz.

Beş aylık evliyim. İlişkiye girdiğimizde sürekli ağrım oluyor. Zamanında apandisit ameliyatı geçirdim. Sanki o bölge ağrıyor. İlgisi olabilir mi?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Ağrılar jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart.

Eşimle sorunum yok. Haftada 2-3 kez ilişkiye giriyoruz. Çok fazla ilişki prostat kanseri riskini artırır mı?

KORKU ve kaygı tüm hastalıkların kaynağıdır. Yapılan son çalışmalarda da sık cinsel ilişkinin erkeklerde prostat kanserine yatkınlığı azalttığı tespit edilmiştir. Önemli olan sağlıklı beslenme, yeterli uyuma, sigara ve alkol gibi bedene zarar veren alışkanlıklardan sakınmaktır.