Aşka engel değil

Karım üç yıldır kolon kanseri tedavisi görüyor. İlişkiye girmek istiyorum ama doktoru "Kanser hastası ilişkiye girmemeli" demiş. Ne yapmalıyım?

KARIN içi, cinsel ilişkide etkilenen bir bölgedir. Uygulanan tedaviler, cerrahiler, bölgesel radyoterapiler cinsel ilişki organına ve etraftaki anatomik yapılara zarar vermiş olabilir. Ancak kanser hastası ilişkiye giremez dediğimiz bir durum yok. Eşinin isteği önemli.

Ayrıca bu dediğim durumlar yoksa ve eşin istiyorsa başlangıçta yavaş ve kontrollü birliktelikler deneyebilirsiniz.

İki yıllık evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Benim sperm testim normal. Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?

AYNI doktorun takibinde kalın.

Erkek için üroloji uzmanı, kadın için kadın hastalıkları ve doğum uzmanı takibi şart. Erkeklerde penis hastalıkları da çocuk açısından risk olabilir. İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması söz konusu olabilir.

Bu da meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur.

Doktoru seç, takibe geç.

Eşimle yaklaşık iki ayda bir ancak ilişkiye girebiliyoruz. İkimiz de 40 yaşındayız. Eskiden daha sık oluyordu. Yaptırmamız gereken tahlil var mı?

EŞLERİN ilişki sayısının bir önemi yoktur. Netice her iki kişinin istekleri, ihtiyaçları, bedensel uygunlukları, hastalıkları ve ortamın uygunluğu gibi birçok neden cinsel ilişki isteğini etkiler. Erkeklerde 60 yaşından sonra cinselliği etkileyen hormonlar azalabilir. Kadınlarda menopoz dönemi ilişki isteği ve özelliklerine farklılık katabilir. Şimdilik rahatla.

67 yaşındayım. Prostat kontrolü için doktora gittim. "Tiroit tahlili yapalım" dediler. Neden şüphelendiler?

BELLİ hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız.

Daha şikayet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için Check-up yani kontrol yaparız. 70 yaşından sonra erkeklerde tiorit bezinin çalışması bozulabilir. Ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, şeker hastalığında, gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, bazı ilaçları kullananlar da şikayet olmadan da tiroit bezi çalışmasını kontrol ederiz.

Adrenalini yüksek sporlarla uğraşıyorum. Kaslı vücudum var ve yakışıklıyım. Ancak eşimle çok nadir ilişkiye giriyorum. Benim erkekliğimle ilgili sorun yok. Sıkıntı eşim de mi?

YAPTIĞIN sporda adrenalinin artıyorsa işin zor. Adrenalin ve korkuyla cinsel ilişki birbirine ters düşer. Ani bir korku insan vücudunda adrenalin salgılanmasına yol açar. Bu madde, insana tehlikeye karşı koyabilmesi için gerekli olan enerjiyi sağlar ama cinsel isteği de söndürebilir.

Yani sporun aile ilişkilerini olumsuz etkiliyor gibi geliyor.