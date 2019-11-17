Sabırlı ol
OZON tedavisi uygulanan bedenlerde tamir sistemlerini daha iyi çalıştırır. Hücre yenilenmesi yaptığı ispatlandığından gençlik aşısına benzetilmiştir. Genel olarak uygulama yapılması doğru ve faydalıdır. Her bedenin tamir hızı farklıdır. Sabır edersen bedenindeki değişiklikleri fark edebilirsin.
57 yaşındayım. Eşimle ilişkide eskisi gibi değiliz. Bu yaştan sonra ilişkiye haftada kaç kez girmeliyiz?
HERKESİN ayakkabı numarası farklı, göz rengi farklı, tansiyonu farklı, nabzı farklı. Ayrıca zevkler ve renkler tartışılmaz. Neticede tek kişilik bir durumda değil. Size göre neyse devam edin. Mutluluk elindekinin kıymetini bilmektir.
Olmayanın peşinde koşmak mutsuzluk demektir. O işi demek istiyorum. Mutluysanız saymayın.
37 yaşında yeni evlenen bir çiftiz. Her hafta 3-4 kez birlikte oluyoruz. Karımda ağrı başladı. Ne yapmalıyız?
ŞİKAYETİN nedenini öğrenelim. Yani kadın hastalıkları uzmanına götür. tanıya göre geçip geçmeyeceğini yazalım. Ama tespitiniz çok net. Bu nedenle bir hastalık başlama ihtimali kuvvetli.
Bedenin bağlanma noktaları veya liflerle ilgili olabilir. Ayrıca karın içi yeni gelişen kitle ve benzeri hastalıklar karşımıza çıkabilir.
Dikkatiniz için teşekkürler.
Görümcem iki ay önce rahim kanseri olmuş. Rahim kanserinin şikayetleri nelerdir?
RAHİM kanserinin de ilk bulgusu anormal, düzensiz, zamansız aşırı kanamalardır. Cinsel ilişki sırasında artan iç ağrı da görülebilir. Düzensiz kanama veya ağrı şikayetiniz olduğunda doktorunuza başvurmanız gerekir. Menopoza girdikten sonra kanamalarınız olursa beklemeden doktora gidin. Miyomlar polipler ve rahimdeki bazı değişiklikler de kanamaya sebebiyet verir ama bunların doktorunuz tarafından ayırt edilmesi gerekmektedir.
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