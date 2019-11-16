Kilo ve kısırlık

Dokuz aylık evliyiz. Adetlerim düzenli. Ancak hala çocuğumuz olmadı. Şişmanlarda bebek zor olur diyorlar. Benim boyum 1 metre 68 santim. Kilom 86. Eşim de kilolu. Çocuğumuz olmaz mı? Ne yapmalıyım?

EVET şişmansın. BMI dediğimiz değer 30.5.

Şişman bedenlerde gebe kalmak normal kilolu kişilere göre farklıdır.

Normal kiloya inmek gebe kalma ihtimalini arttırır.

Eşinin de senin de bir uzman kontrolünde sağlıklı şekilde kilo vermen şart.

28 yaşında bir kadınım. Üç haftadır ilişkiden sonra ağrım oluyor. Hem cinsel organımda hem de makatımda. Nedendir sizce?

ÖNCELİKLE eşinizle bu konuyu paylaşın. Son bir aylık ilişki pozisyonu, şekli, kuvveti ve süresi konusunda bedensel olarak zorlamalar varsa düzenleme yapın. Mekanik yani yapısal olarak tahammülü aşan uygulamalardan sakınmak önemlidir. Mutlaka kadın hastalıkları uzmanı ve üroloji uzmanına muayene olun. Gerektiğinde tüm batın Usg, alt batın BT çektirilebilir. CRP, Haemogram, tam idrar tahlili ve dışkıda gizli kan testi yaptırın.

7-8 aydır depresyondayım. İlaç kullanıyorum. Şimdi de cinsel hayatım bozuldu. Başka hap mı alsam?

DEPRESYON hapını doktor mu başladı yoksa sen mi bir eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir.

Ama zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. İlacı kesin. Sıkıntının sebebini de çözümünü de kendinde ara. Eğer kendi başına çözümler üretemiyorsan mutlak psikiyatri uzmanına muayene ol.

Kalp damarım tıkanmış. Stent taktılar. Artık kendime bakıyorum. Üzüm çekirdeği faydalı dediler. Alayım mı?

ALABİLİRSİNİZ. Üzüm çekirdeğinin rasveratrol dediğimiz bir madde içerdiği tespit edildi. Özellikle doğal üzümlerin yani ilaçlanmadan yetiştirilen üzümlerin çekirdeğini tercih edin. Kalp damar sistemi üzerindeki koruyuculuğu oldukça önemli. Kilonuzu normalleştirin. Güzel uyuyun. Düzenli beslenin.

Yeterince su içip hareketli bir yaşam sürün.

İKİNCİ BAHAR

59 yaşındayım. 13 ay önce eşim vefat etti. Hanımım ölmeden önce kasık fıtığı ameliyatı oldum. Ameliyat sonrası bende olay bitti. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Üroloji doktoru "Mutluluk çubuğu takalım" dedi. Evlenmek istiyorum, bana bir yol gösterin!

ÖNCELİKLE hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir. Testosteron, prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın. Moraliniz düzelmeden şikayetiniz de düzelmeyebilir. Ayrıca kalp damarlarını da kontrol ettir.

Damar darlığı var mı yok mu bakmak gerekir. Önce iç hastalıkları uzmanının takibine gir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.

5 ay önce evlendim. Erken boşalma sorunum var. Boşaldıktan sonra da çok acı çekiyorum. Canım yanıyor. Bu neden olabilir?

BOŞALMA sonrası meydana gelen acı şikâyeti üretrit, testis, fıtık ve prostat hastalıklarında görülebilir. Yani üroloji uzmanı muayenesi olman gerekir. Erken boşalma şikayetinin en sık nedeni psikolojik durumlardır.

Bu konuyu da bir düşün.

Farklılıklar ve yanlışlıklar varsa düzenle. Gerekirse tekrar görüşelim.

44 yaşında kadınım. İki aydır cinsel isteğim azaldı. Doktora gittim o da bana erkek hormonu tahlili yazdı. Neden böyle oldum?

BÜYÜK ihtimalle doktor testosteron hormon tahlili istemiştir. Erkeklik hormonu testosteron kadın sağlığı için de önemlidir.

Kadınlarda düşük salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında ve cinsel isteğinin artışında rol oynar.

Testosteronun kadında normal seviyelerde olması cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir.

Ayrıca depresyon, hipotiroidi ve kan şeker düşüklüğü de bu şikayetlere neden olabilir.