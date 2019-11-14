Aşk ve tansiyon

Tansiyon ilacı alıyorum. Sertlik halim uzun sürmüyor. Cinsel gücü arttıran ilaçlardan alsam mı?

DİKKAT! Sakın doktorunuzdan habersiz cinsel gücü arttıran ilaç kullanmayın. Bazı tansiyon ilaçları, cinsel sertleşme ve güç arttırmak için kullanılan ilaçlarla birlikte alındığında hayati riskler doğurabilir. Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayın...

62 yaşında bir delikanlı olarak soruyorum. Cinsel hayatta başarılı değilim. Arkadaşlarım keçiboynuzu yemiş iyi gelmiş. Ben de tüketsem faydası olur mu?

KEÇİBOYNUZU oldukça faydalı bir gıdadır. Ama cinsel konularda tek bir gıdayı tüketerek mucizeler yaşayamazsınız. "Ya olmazsa" kaygısı bile mutsuzluk sebebi olabilir. Az az, sık sık beslenin.

Dinlenmiş olmanız mutluluğunuzu arttırabilir. Şikayet uzun sürüyorsa mutlaka doktor başvurusu yapın.

56 yaşındayım. Tansiyonum var. Altı aydır hanımla hiçbir şey yapamadık. Hap kullanıp yapan arkadaşlar var. Ben de kullansam ayıp olur mu? Siz ne dersiniz?

AYIPTAN ziyade senin riskli olabilir. Bazı kalp ilaçlarını kullanılırken bahsettiğin ilaçları kullanmak zarar verebilir. Bunun için doktorunla kullandığın ilaçları gözden geçir. Ayrıca anlattığın duruma neden olabilecek birçok hastalık da var. Bunlara da bakalım.

Bazı kalp ve tansiyon ilaçları da yan etki olarak cinsel isteksizlik, erken boşalma veya sertleşme sorunu yapabilir. Gerekirse bu tip ilaçlarda doktor önerisiyle kesilebilir.

Eşim üç aydır ilişkide ağrı sorunu yaşıyor. Başka çaresi var mı? Neden cinsel ilişkide ağrı olur?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının eşinizi muayene etmesi gerekir. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşanabilir.

Organik nedenin bulunamadığı durumlarda psikolog görüşü alınmalıdır.