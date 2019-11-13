Evli ve mutsuzum

3 ay önce evlendim. Sürekli idrar yollarım hasta. Eşim doktora götüreyim dedi. Ben de bilemedim. Ama ilaç kullanmayı da sevmiyorum. Başka tavsiyeniz varsa sevinirim.

ÖNCELİKLE bazı tahlillerin yapılması gerekir.

İdrar tahlili, idrar kültürü, üriner sistem ultrasonu, CRP ve açlık-tokluk şekeri testlerini mutlaka yaptır.

Önce üroloji uzmanı görsün.

Ayrıca küvet kullanma, duş al. Cinsel ilişkiden önce ve sonra bir bardak su iç.

Cinsel ilişkiden 15 dakika sonra idrar yapın. El temizliğine dikkat edin. Tahratlanırken yani dışkılama sonrası temizliğinizi yaparken önden arkaya doğru temizlik uygulayın. Çok temiz olayım diye fazla temizlik maddesi kullanmayın. Yoğurt, maydanoz, ısırgan otu ve hatmi çiçeği idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.

Nafiz Bey, derdim sıkıntım büyük. Ülserim var. Ama haplar alerji yapıyor. İlaç yerine ne tavsiye edersiniz?

KUDRET narı bitkisinin ülser, reflü ve gastrite karşı olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. Kudret narı yağı, aç karnına sabah ve akşam bir tatlı kaşığı tüketildiği zaman mide ülseri tedavisinde faydalı olduğu belirtilmiştir.

Babamın prostatı büyümüş. İlaç verdiler. Komşumuz "Kabak çekirdeği yesin" dedi. Siz ne önerirsiniz?

ALIN. Ama siz yiyin.

Babanıza yedirmeyin.

Kabak çekirdeği, prostat bezi büyümelerinde faydalı etkileriyle bilinen bir gıdadır.

Ancak kanı sıvılaştıran ilaçların etkisini arttırabilir ve kanamayı kolaylaştırabilir.

Kan sulandırıcı ilaç kullananlara bu nedenle tavsiye edilmez. İçinde mangan, çinko, selenyum, E vitamini ve yağ asitleri bulunur.

Oldukça önemlidir. Bu nedenle siz yiyin.

HERKESİN SORUNU...

31 yaşındayım. Zıpkın gibiyim. Ancak erken boşalma sorunum var. Ne yapmalıyım?

SÜREKLİ olarak dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya bir dakika içinde meydana gelen, geciktirilemeyen duruma erken boşalma diyoruz.

Kadınlarda normal fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma cinsel organların birleşmesinden yaklaşık 12-14 dakika sonra olmaktadır.

Ancak çoğu kadın diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyarlar. Kadınların yaklaşık yüzde 10'u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır.

Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi için sık cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması gerekir. Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi içinde cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir.

20 yaşındayım. Çok utanıyorum. Çünkü cinsel organım küçük. Uykularım kaçmaya başladı. Ne yapmalıyım?

KORKULARINI hemen çöpe at. Tıbben böyle bir durum yok. Bu panik atak yapar. Organ işlevini bozar, azaltır korkularını arttırır. Her beden farklıdır. Öncelikle üroloji uzmanına muayene ol. Merak ettiklerini, korkularını anlat. Rahatlarsan sorunun çözüldüğünü göreceksin.

Yeni evliyiz. Eşimle karar verdik, ben prezervatif kullanıyorum. Ancak kullandığımızın son kullanma tarihi geçmiş. Panik yaptık! Şimdi ne olacak?

ÖNCELİKLE alışverişlerinizde son kullanama tarihine dikkat edin. Son kullanma tarihi geçen besinler ve herhangi bir ürün nasıl alınmıyorsa prezervatif de kesinlikle almayın. Son kullanma tarihi geçen ürünler amacını gerçekleştirmenin dışında sağlığınıza da tehlikeye atabilir. Sonra tabi ki bekleyin. Eşiniz adet tarihini takip edin.

Müjdeli haber alırsanız "Her işte bir hayır var" demeyi unutmayın.

MUTLAKA KİLO VER

Kiloluyum. Doktor, "İnsülin direncin var. Şeker hastası olabilirsin" dedi. Şeker hastası olmamak için neler yapmam gerekir?

HAFTADA en az 200 dakika hareket et. Yani günlük en az 30 dakika yürüyüş ve benzeri egzersiz yap. Diyet düzenlenmesi yap. Vücut ağırlığın fazlaysa yaklaşık yüzde 7'sini azalt. Bunları yaparsan uzun vadede insülin direncin azalır.

Şeker hastası olma riskin azalır.