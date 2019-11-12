Sağlıklı hayat
KEMİK erimesi riski, menopoz döneminde artar. Gerekli tedbirleri almayan kişilerde kırıklara yatkınlık artar. Alkol ve sigara kullanımı kemik kırıklarına yatkınlığı arttırır. Sigara içmeden emekli olma vakti gelmiş.
Hareket et ve D vitamini seviyesi ölçtür.
39 yaşındayım. Erken boşalma yüzünden sıkıntım var. Eşimle aramız bozuldu.
İlaç kullandım fayda etmedi. Bu konuda bir tarifiniz olur mu?
ÖNCE eşinle duygusal durumunu düzelt.
Bedensel durum daha kolay düzelir. İlişki tek kişilik bir tedavi değildir.
Erken boşalma için etkili bitkilerden biri kuşkonmaz köküdür. 20 gram (yaklaşık iki yemek kaşığı) kuşkonmaz kökünü bir su bardağı sütün içine koyup kaynat. Sonra sütü süz.
Günde iki defa iç. İki hafta kullan. Sonucu bana ilet.
3 ay önce evlendim. Düğünden beri eşimle beraberken hemen bitiyorum.
Eşim de kızıyor. "Ne zaman başladın ki" diyor. Arkadaşlar doktora gitmemi önerdi. Sizce ne yapmalıyım?
SÜREKLİ olarak dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya 1 dakika içinde meydana gelen duruma erken boşalma diyoruz.
Ayrıca kadınlarda orgazm durumu cinsel organların birleşmesinden yaklaşık 12-14 dakika sonra olmaktadır. Ancak çoğu kadın diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyarlar.
Kadınların yaklaşık yüzde 10'u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır.
Sebebin açığa çıkarılması ve endişelerinin giderilmesi için doktor kontrolü şart.
23 yaşındayım. Üç aydır sık idrara çıkıyorum. Sistit hastalığında sadece sık idrar şikayeti mi olur?
HAYIR. Sık idrara çıkma şikayetlerden sadece birisidir. En sık rastlananlarındandır. İdrar yaparken yanma ve sızı, acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır. Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir. İdrar kanlı da olabilir. Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler. Gene birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki şikâyeti vardır. Karında hassasiyet ve hatta küçük çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir. Ateş yoktur.
37 yaşındayım. Üç yıldır evliyim. Cinsel isteksizlik ve erken boşalma şikâyetim var. İşi bıraksam olmaz, eşi bıraksam olmaz. Ne yapmam lazım ne önerirsiniz?
ERKEN boşalmanın en sık sebebi ruhsal-sosyal durum sorunlarıdır. Beden ile ilgili durumlara gelince tiroit çalışma bozukluğu, kan şekeri dengesizliği, kansızlık, mineral vitamin eksiklikleri ve testosteron hormon eksikliği bu sonuçlara neden olabilir.
Hem ruhsal hem de bedensel düzenlemeye başla. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.
Gerekirse üroloji uzmanı da gerekebilir. Ruh halin açısından psikolog değerlendirmesi iyi bir danışma olur. Çözüme odaklan. İste ve yap.
31 yaşındayım, 3 ay önce evlendim. Eşim ne zaman beraber olsak çok ağrıdı dediği için ilişkiyi bırakıyoruz.
Bir de düğünden önce malum aileler gerildi filan.
Acaba bana kızdığı için mi böyle yapıyor?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. İhmal etmeyin.
Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Yine de eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi.
Kırıldıysa tamir et. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur. Günahını alma.
Bana geçtiğimiz yıl varikosel teşhisi kondu. Şimdi spermlerim şeffaf geliyor.
Bunun hastalığımla bir ilgisi olabilir mi acaba?
VARİKOSEL için tedavi olman gerekir. Yoksa bu tip şikayetler olabilir.
Gelen sıvıda sperm bile olmayabilir. Bu nedenle gecikmemelisin. İnfertilite dediğimiz Kısırlık riskin olabilir. Üroloji uzmanına muayene ol. Testis, Usg ve spermiyogram başta olmak üzere testler planlanmalı ve tekrardan yapılmalı.
11 yıldır evliyiz. 4 çocuğumuz var. 35 yaşında olmama rağmen hanıma yanaşmaya korkuyorum. Eşim de "Tüplerimi bağlatalım" dedi.
Tüp bağlatmak ne demek?
ÇOCUK olması için kadının yumurtasının rahime gelmesi gerekli. Yumurtanın geldiği kanala tüp deniyor.
Ameliyatla bu tüpler bağlanır. O zaman yumurta rahime gelemez. Erkeğin spermi rahime ulaşsa da yumurta olmayınca gebelik olmaz. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder.
Gebelik ihtimali çok nadirdir. Anne sütüne zararlı etkisi yoktur. Merak edilecek bir tarafı yoktur.
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