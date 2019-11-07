Süpermen olamazsın

55 yaşındayım cihaz artık çalışmıyor. "Ozon yaptır çalışır" dediler. Yaptırayım mı? Ne dersiniz?

OZON tedavisi arabanın benzini gibi 'doldur, sür' etkisi yapmaz.

Yani bugünden yarına Süpermen'e çevirmez. Ozon tedavisi beden hücrelerini yenileyici özelliğe sahiptir. Hastalık olmasa da bedeni yeniler. Önce üroloji ve iç hastalıkları uzmanına muayene ol. TSH, glikoz metabolizma, testosteron testleri gerekir.

Ozon tedavisi uygulamanda sakınca yok.

62 yaşındayım. Daha önce kasık fıtığı ameliyatı oldum. Şimdi evleneceğim ama sertleşme sorunu yaşıyorum. Doktor, çubuk takalım dedi. Ne yapmalıyım?

ÖNCELİKLE hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir. Testosteron, prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın. Moraliniz düzelmeden şikayetinizde düzelmeyebilir.

Kalp damarlarını da kontrol ettir. İç hastalıkları uzmanının takibine gir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.

Babamın prostatı büyümüş. İlaç verdiler. Komşumuz "Kabak çekirdeği ye" dedi. Babam kalp ilaçları kullanıyor ama çekirdek yemesinde sorun olur mu?

KABAK çekirdeği prostat bezi büyümelerinde faydalıdır. Ayrıca parazitleri düşürücü etkisi de vardır.

Oldukça önemlidir. Ancak kanı sıvılaştıran ilaçların etkisini arttırabilir, kanamayı kolaylaştırabilir.

Kan sulandırıcı ilaç kullananlara bu nedenle tavsiye edilmez.

Sıkıntım büyük. Çünkü eşim şişman. İlişki istediğimiz gibi olmuyor. Nefesi daralıyor. Hemen terliyor, bitiyor. Sonra horluyor. Diyet de yapmıyor. Boşanacağım artık bize bir öneride bulunun!

BEN şişmanlığı ile ilgili bilgi verebilirim. Anlattıkların uyku apnesi sendromu dediğimiz durumlara uyuyor. Nefes darlığı, şişmanlık, terleme, kan şekeri düzensizlikleri ve cinsel performansta azalma bir arada olabilir.

İç hastalıkları uzmanı seç. Kulak burun boğaz uzmanına da görün.